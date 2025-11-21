عندما ينزل فريق واشنطن سبيريت إلى الملعب غدا السبت لمباراة بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم للسيدات، فقد يكون هذا هو الظهور الأخير في الدوري لواحدة من أكثر لاعباته ديناميكية، على الأقل في الوقت الحالي.

ستصبح ترينيتي رودمان مهاجمة فريق سبيريت لاعبة حرة في نهاية الموسم، وقد جذبت اهتمام عديد من الفرق الأوروبية الغنية.

أثارت الدراما التي تدور حول احتمال انتقال رودمان إلى الخارج، سواء كانت هذه الخطوة أم لا، تساؤلات حول ما إذا كان سقف الرواتب في الدوري يعوق قدرته على الاحتفاظ بأفضل لاعبيه.

دافعت جيسيكا بيرمان مفوضة الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات عن سقف الرواتب أمس الخميس لكنها لم تترك مجالا للشك في أفكارها تجاه رودمان.

وقال بيرمان "نريد ترينيتي في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات وسنقاتل من أجلها".

يبلغ سقف رواتب الدوري 3.5 مليون دولار لكل فريق لموسم 2026، وسيرتفع سنويًا إلى 5.1 مليون دولار في عام 2030. ويقول المنتقدون إن هذا لا يكفي في سوق اليوم.

وفي كلمتها السنوية قبل المباراة النهائية بين فريق سبيريت وفريق جوثام إف سي في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، أشارت بيرمان التي شاركت في الجهود المبذولة لإبقاء رودمان في الولايات المتحدة إلى أن سقف رواتب الدوري تضاعف 4 مرات في السنوات الأربع الماضية.

وأكدت أيضًا أن اللاعبين يجب أن ينظروا إلى مجموعة من الأشياء، وليس فقط التعويض، عندما يتعلق الأمر بتحديد مكان اللعب، بما في ذلك مستوى المنافسة، والتدريب، ومرافق النادي.

دفع تشيلسي مليون دولار أمريكي إلى سان دييغو ويف لضم جيرما، أحد أفضل المدافعات في العالم حيث كانت تومسون قد وقّعت عقدًا مع أنجيل سيتي مطلع العام، وكانت تلعب في مسقط رأسها إلى جانب شقيقتها الصغرى جيزيل لكنها اختارت الانتقال إلى تشيلسي لخوض هذا التحدي.

لا يوجد حد أقصى رسمي للرواتب في دوري السوبر الإنجليزي للسيدات، بل "حد أقصى مرن"، حيث يُسمح للأندية الأم بإنفاق ما يصل إلى 80% من إيراداتها على رواتب اللاعبات بمساهمة محدودة من المالك. كما أدخل دوري السوبر الإنجليزي للسيدات متطلبات حد أدنى للرواتب في سبتمبر.

بإمكان دوري كرة القدم للسيدات الوطني (NWSL) ورابطة لاعباته إعادة النظر في سقف الرواتب في أي وقت مع ذلك، أصرّ بيرمان على أن استثمار الفريق "يجب أن يكون له علاقة منطقية بالإيرادات".

قال بيرمان: "عندما نمر بعملية مراجعة المنظومة الشاملة والقيمة التي نقدمها لأفضل المواهب وللاعبينا، وننظر إلى المبلغ المستثمر في مرافق التدريب والملاعب وتعويضات اللاعبين، علينا أن ننظر إلى الأمر في سياق وضع أعمالنا الحالي وبالطبع، لقد قطعنا شوطًا كبيرًا في فترة زمنية قصيرة جدًا لدفع عجلة النمو التجاري على مستوى الدوري وأنديتنا. ولكن هذا هو المنظور الذي ننظر من خلاله إلى الأمور باستمرار".