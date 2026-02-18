الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 6 مارس 2026 | 17 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.27
(1.39%) 0.10
مجموعة تداول السعودية القابضة139.6
(3.33%) 4.50
الشركة التعاونية للتأمين130.5
(1.16%) 1.50
شركة الخدمات التجارية العربية112.2
(1.08%) 1.20
شركة دراية المالية5.25
(1.74%) 0.09
شركة اليمامة للحديد والصلب36.52
(-1.03%) -0.38
البنك العربي الوطني20.59
(1.93%) 0.39
شركة موبي الصناعية11.14
(-1.42%) -0.16
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة26.98
(1.05%) 0.28
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.49
(1.41%) 0.23
بنك البلاد25.98
(0.70%) 0.18
شركة أملاك العالمية للتمويل10.13
(-0.20%) -0.02
شركة المنجم للأغذية50.35
(2.42%) 1.19
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.52
(0.09%) 0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.3
(2.50%) 1.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية132.9
(2.39%) 3.10
شركة الحمادي القابضة25
(1.50%) 0.37
شركة الوطنية للتأمين12.35
(1.48%) 0.18
أرامكو السعودية25.88
(-0.84%) -0.22
شركة الأميانت العربية السعودية12.9
(0.78%) 0.10
البنك الأهلي السعودي40.9
(0.39%) 0.16
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات28.38
(-0.77%) -0.22
الرياضة

346 استئنافا ضد قرارات "فيفا" عبر "كأس" .. 6.1% الزيادة في عام

إبراهيم بن محمد
إبراهيم بن محمد من الرياض
الأربعاء 18 فبراير 2026 16:10 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
346 استئنافا ضد قرارات "فيفا" عبر "كأس" .. 6.1% الزيادة في عام

تلقت محكمة التحكيم الرياضية (كأس) 346 استئنافاً ضد قرارات هيئات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال عام 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 6.13% عن العام السابق، وفقا للتقرير السنوي الصادر من محكمة التحكيم الرياضية وكرة القدم 2025. 

ولا يمثل سوى أقل من 1% من إجمالي قرارات المنظمة الدولية التي تجاوزت 35 ألف قرار، ما يعكس استقراراً قانونياً واسعاً في منظومة العدالة الكروية.

"فيفا" يشترط على شركات تقنية VAR تأمين المنتج بـ 24.3 مليون ريال

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حزمة من الحوافز الاقتصادية...

Tue, 17 2026

الموقف القانوني

"فيفا"، يقدم في النسخة الرابعة من التقرير السنوي تحليلاً شاملاً لنشاط التقاضي الرياضي والنزاعات القانونية التي خاضها الاتحاد الدولي خلال العام الماضي.

وأكدت المحكمة الرياضية صحة قرارات الاتحاد الدولي وقوة موقفه القانوني في 81% من القضايا الموضوعية (59 حالة من أصل 73 حكمًا)، سواء عبر رفض الاستئنافات كلياً أو تأييد جوهر القرار مع تعديلات طفيفة.

في المقابل، أُلغيت قرارات "فيفا" أو أُعيدت للهيئات المختصة في 11% فقط من القضايا.

تذاكر الأخضر في مونديال 2026 .. ارتفاع 39 ضعفا والأسعار تصل لـ5500 دولار

سجلت تذاكر مباريات المنتخب السعودي لكرة القدم في نهائيات كأس...

Sun, 15 2026

تحول جذري

وسجل عام 2025 تحولاً جذرياً نحو الرقمنة؛ حيث عُقدت 83% من جلسات الاستماع عبر الإنترنت (20 من أصل 24 جلسة)، مقارنة بـ 65% في عام 2024، وانخفض متوسط المدة الزمنية لحسم القضايا إلى 419 يوماً، بتقلص قدره 11 يوماً عن العام السابق، بفضل تسريع "مرحلة القرار" بمقدار 45 يوماً.

وسجلت محكمة التحكيم الرياضية رقماً قياسياً جديداً بإجمالي 1005 قضايا في جميع الرياضات، استحوذت كرة القدم وحدهـا على 77.5% منها بواقع 779 قضية، وشكلت النزاعات المتعلقة بالتوظيف والعمل أكثر من نصف هذه القضايا، تليها القضايا الانضباطية.

التعريفات
الاتحاد الدولي لكرة القدمكرة القدم
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية