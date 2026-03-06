335 مليون يورو القيمة السوقية لنزال ديربي جدة

تبلغ القيمة السوقية لنزال “ديربي جدة" الذي يجمع فريق الأهلي لكرة القدم بنظيره الاتحاد اليوم في الجولة الـ 25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين 335.2 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت"

وتلامس قيمة الأهلي السوقية حاجز الـ 170.7 مليون يورو، فيما تصل قيمة الاتحاد السوقية 164.5 مليون يورو.

يلعب الأهلي لقاء اليوم الذي على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة وهو يحتل المركز الثاني في لائحة الترتيب العام برصيد 59 نقطة، فيما يوجد الاتحاد في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

البريكان يتصدر قائمة اللاعبين السعوديين الأعلى قيمة

يتصدّر فراس البريكان مهاجم الأهلي قائمة اللاعبين السعوديين الأغلى قيمةً في هذا اللقاء حيث تصل قيمته السوقية 4 ملايين يورو، يليه ظهير أيمن الأهلي علي مجرشي 1.2 مليون، ثم ظهير أيمن الاتحاد مهند الشنقيطي مليون يورو، ويتساوى كلاً من عبدالرحمن العبود وأحمد الجليدان من حيث القيمة السوقية لكل واحد منهما حيث تبلغ قيمة كل لاعب منهما 800 ألف يورو.

ديابي وميلوت الأعلى قيمة بـ 28 مليون يورو

يقف الثنائي الفرنسي أنزو ميلوت لاعب وسط الأهلي ومواطنه موسى ديابي جناح أيمن الاتحاد في صدارة اللاعبين الأجانب الأغلى قيمة سوقية حيث تصل قيمة كل لاعب منهما 28 مليون يورو.

في الوقت الذي يتساوى فيه كلاً من البرازيلي جاليينو ويندرسون (الأهلي)، البرتغالي روجر فيرنانديز والمغربي موسى النصيري (الاتحاد) من حيث القيمة إذ تبلغ قيمة كل لاعب منهما 22 مليون يورو.