32 مليون يورو رواتب رئيس الفيفا منذ 2016

منذ عام 2016، تتجاوز الأجور التي تلقاها السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم حاجز الـ 32 مليون يورو وفقا لـ "سبورتشن".

لوحظت الزيادة الأكثر وضوحا بين عامي 2017 و2018، عندما ارتفع راتبه من 1.45 إلى 3.1 مليون يورو، حيث يأتي هذا الاتجاه بعد النمو في إيرادات الفيفا، التي بلغت 2.66 مليار دولار في عام 2025، مدفوعة بإطلاق كأس العالم للأندية الجديدة.

2027 ختام مسيرة إنفانتينو على هرم فيفا

وبينما تقام حاليا كأس العالم 2026، التي يعد أحد اللاعبين الرئيسيين فيها، كان جياني إنفانتينو يقود الفيفا على مدى السنوات الـ 10 الماضية حيث انتخب في عام 2016، قبل أن يبدأ ولايته الثالثة في عام 2023، ومن المتوقع أن يختتم مسيرته على رأس المنظمة في عام 2027، بعد أن أطلق بشكل ملحوظ النسخة الأولى من كأس العالم للأندية المكونة من 32 فريقا وكأس العالم التي تلعب حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

إنفانتينو حصل على 5.2 مليون يورو في 2025

وبحسب الوثائق الرسمية، فإن أجور إنفانتينو زادت بشكل شبه مستمر منذ توليه منصبه، باستثناء الفترة المتعلقة بجائحة "كوفيد-19". وبالنسبة لعام 2025، حصل الزعيم السويسري على ما مجموعه 4.824 مليون فرنك سويسري، أو نحو 5.29 مليون يورو، بما في ذلك مكافأة قدرها 2.2 مليون فرنك سويسري حيث يمثل هذا المبلغ زيادة طفيفة مقارنة بـ 4.44 مليون يورو المسجلة في عام 2024.