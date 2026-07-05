تواصل رياضة البادل ترسيخ مكانتها كواحدة من أسرع الرياضات نموًا عالميًا، لكن القطاع بات يدخل مرحلة مختلفة لم يعد فيها التوسع في إنشاء الملاعب هو المحرك الرئيسي، بل أصبحت الاستثمارات، ونماذج الأعمال المستدامة، ودمج الأندية في المشاريع العقارية عوامل رئيسية في رسم مستقبل الصناعة.

ويعكس ما تشهده إيطاليا والأرجنتين هذا التحول، مع انتقال السوق من مرحلة النمو المتسارع إلى مرحلة أكثر نضجًا وربحية.

إيطاليا تقود مرحلة النضج

تعزز إيطاليا مكانتها كثاني أكبر سوق للبادل في العالم، بعدما ارتفع عدد الملاعب إلى 10,352 ملعبًا موزعة على 3,840 ناديًا، مقارنة مع 7,128 ملعبًا في عام 2022، وفق بيانات الاتحاد الدولي للبادل (FIP).

ويبلغ عدد ممارسي اللعبة في البلاد نحو 2.2 مليون لاعب، بينما يصل الأثر الاقتصادي للقطاع إلى نحو 1.5 مليار يورو، ضمن صناعة رياضية تتجاوز قيمتها 8 مليارات يورو.

وتشير المؤشرات إلى أن السوق الإيطالية تجاوزت مرحلة النمو السريع في عدد الملاعب، لتنتقل إلى التركيز على رفع معدلات الإشغال، وتحسين التسعير، وزيادة العائد على الاستثمار، وتعزيز ولاء العملاء، مع استمرار توقعات نمو السوق بنسبة تراوح بين 3% و5% سنويًا، بما يرفع عدد الملاعب إلى أكثر من 11 ألف ملعب قبل 2028.

العقارات تدعم نمو القطاع

أحد أبرز التحولات في السوق يتمثل في دمج أندية البادل داخل المشاريع السكنية والفندقية والمجمعات متعددة الاستخدامات، لتتحول من مرافق رياضية إلى عناصر تضيف قيمة للمشروعات العقارية وتعزز جاذبيتها الاستثمارية.

وفي هذا الإطار، تستضيف مدينة نابولي خلال نوفمبر 2026 النسخة الثالثة من معرض Padelness، الذي يجمع المصنعين والمستثمرين ومشغلي الأندية، في خطوة تعزز مكانة المدينة كمركز جديد لصناعة البادل في جنوب أوروبا.

أمريكا اللاتينية تتمسك بمكانتها

تمثل الأمريكتان نحو 30% من إجمالي لاعبي البادل الهواة حول العالم، البالغ عددهم نحو 30 مليون لاعب، بحسب بيانات الاتحاد الدولي للبادل.

وتعد الأرجنتين من أكبر الأسواق التاريخية للعبة، إذ تضم أكثر من 7 آلاف ملعب، فيما أظهرت بيانات منصة easycancha أن البادل تجاوزت التنس في عدد الحجوزات الرياضية بأمريكا اللاتينية خلال 2024، في مؤشر على استمرار اتساع قاعدة الممارسين.

استثمارات في الأندية الفاخرة

وفي إطار هذا التوجه، أعلن أسطورة البادل الأرجنتيني فرناندو بيلاستيجين إنشاء مركز Bella Padel في بوينس آيرس باستثمار يبلغ نحو 5 ملايين دولار، ليكون أول نادٍ للعلامة التجارية في أمريكا اللاتينية.

ويقام المشروع داخل مجمع عقاري متعدد الاستخدامات، ويضم 9 ملاعب داخلية، إلى جانب مرافق رياضية واجتماعية، في نموذج يعكس تنامي توجه المستثمرين نحو دمج الأندية الرياضية في مشاريع التطوير العقاري، بما يوسع مصادر الإيرادات ويعزز القيمة التجارية للمشروعات.

من التوسع إلى الربحية

تكشف التطورات في إيطاليا والأرجنتين عن تحول أوسع تشهده صناعة البادل عالميًا، إذ لم يعد نجاح الأسواق يقاس فقط بعدد الملاعب أو اللاعبين، بل بقدرتها على تحقيق عوائد مستدامة، ورفع كفاءة التشغيل، وتطوير تجارب متكاملة تجمع بين الرياضة والعقار والضيافة.

ويشير هذا التحول إلى أن البادل دخل مرحلة جديدة من النضج، مدفوعة بتدفق الاستثمارات وتوسع نماذج الأعمال، ما يعزز مكانتها كإحدى أسرع الصناعات الرياضية نموًا على مستوى العالم.