30 ألف دولار متوسط إنفاق المشجع لمباريات منتخب بلاده في كأس العالم

يُقدَّر متوسط التكلفة لشخصين لحضور جميع مباريات منتخب بلادهما حتى المباراة النهائية بنحو 60 ألف دولار، شاملا الرحلات الجوية، والإقامة الفندقية، وتذاكر المباريات، والطعام، والمشروبات طوال البطولة، أي ما يعادل 30 ألف للشخص، وفقا لدراسة AceOdds.com.

الدراسة التي نشرتها صحيفة THE AMERICAN BAZAAR، حللت أكثر من 120 ألف قائمة إقامة وأكثر من 52 ألف مسار جوي لحساب التكاليف المتوقعة لمشجعي جميع الدول الـ48 المتوقع مشاركتها في نسخة 2026 الموسعة من البطولة.

وبرزت التذاكر باعتبارها أكبر النفقات بفارق كبير، ففي المتوسط، سينفق مشجعان نحو 30 ألف دولار على تذاكر المباريات وحدها، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف الميزانية الإجمالية للرحلة.

وأشار الباحثون إلى أن أسعار التذاكر تم الحصول عليها من سوق ثانوية باستخدام أقل الأسعار المتاحة، وقت التحليل، وقد تصبح المباراة النهائية لكأس العالم 2026 واحدة من أغلى الأحداث الرياضية في العالم بالنسبة للمشجعين المسافرين.

ووفقًا للتقرير، يُقدَّر سعر تذكرتين للنهائي في إيست راذرفورد بولاية نيوجيرسي بنحو 15.3 ألف دولار، وهو أكثر من التكلفة الإجمالية لتذاكر جميع مباريات دور المجموعات الثلاث لمعظم المنتخبات.

ووُجد أن الإقامة كانت ثاني أكبر فئة من النفقات بعد التذاكر، بمتوسط نحو 14.7 ألف دولار لشخصين طوال البطولة، فيما شكلت الرحلات الجوية نحو 11,900 دولار في المتوسط، بينما مثل الطعام والمشروبات أصغر حصة بنحو 5.1 ألف دولار.

سلط التقرير الضوء على اختلافات كبيرة بين الدول تعتمد إلى حد كبير على مسافات السفر وأسعار الرحلات الجوية.

يواجه مشجعو العراق على سبيل المثال ،أغلى رحلة لكأس العالم بين جميع الدول المشاركة، إذ تُقدَّر التكلفة الإجمالية لشخصين من المشجعين العراقيين لمتابعة منتخبهم عبر جميع الأدوار بنحو 73 ألف دولار.

ووجد الباحثون أن تكاليف الرحلات الجوية وحدها قد تتجاوز 23.7 ألف دولار، بسبب متطلبات السفر الطويل بين المدن المستضيفة.

كما كان مشجعو الأردن والأرجنتين من بين الأكثر تأثرًا بتكاليف السفر، حيث تصل النفقات التقديرية للبطولة إلى نحو 70 و68 ألف دولار على التوالي.

على الطرف الآخر، تم تحديد بنما باعتبارها أرخص دولة يمكن متابعة منتخبها خلال البطولة، ومن المتوقع أن ينفق مشجعو بنما نحو 55 ألف دولار لشخصين، بفضل قصر مسافات السفر وانخفاض تكاليف الإقامة نسبيًا.

جاءت جمهورية التشيك والمكسيك ضمن أكثر الدول توفيرًا أيضًا، مع تكاليف تقديرية تبلغ نحو 56 و58 ألف دولار على التوالي.

أشار الباحثون إلى أن الفارق البالغ نحو 18 ألف دولار بين أغلى وأرخص رحلات المشجعين يعود بالكامل تقريبًا إلى أسعار تذاكر الطيران، وليس إلى أسعار الفنادق أو التذاكر، أما بالنسبة لمشجعي الدول الكبرى في كرة القدم، فلا تزال التكاليف مرتفعة.

في الوقت نفسه، قد ينفق مشجعو المنتخب الأمريكي نحو 63 ألف دولار لشخصين إذا وصل المنتخب الأمريكي إلى النهائي.

تقدّر الدراسة أن المشجعين الأمريكيين سينفقون 34 ألف دولار على التذاكر، و16.1 ألف على الفنادق، و6.7 ألف على الرحلات الجوية بين المدن المستضيفة، و6.2 ألف على الطعام والمشروبات. ومن المتوقع أن تلعب ترتيبات السفر دورًا رئيسيًا في تشكيل تجربة المشجعين.

سيكون كأس العالم 2026 أول نسخة من البطولة تضم 48 منتخبًا، وستستضيفها بشكل مشترك الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ومع إقامة المباريات في أنحاء مختلفة من أمريكا الشمالية،.