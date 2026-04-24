3 مقاعد مباشرة ومقعدين غير مباشرين للأندية السعودية واليابانية في "نخبة آسيا"

رفع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مقاعد دوري أبطال آسيا للنخبة من 24 إلى 32 تصدرتها الأندية السعودية واليابانية من خلال 3 مقاعد مباشرة ومقعدين غير مباشرين.

وعقدت لجنة كرة القدم الاحترافية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعها الثاني بعد ظهر اليوم الجمعة، حيث جددت التأكيد على التزام الاتحاد المستمر بتعزيز أسس كرة قدم الأندية الاحترافية في آسيا.

كما استحدث الاتحاد الآسيوي مقعد جديد لوصيف دوري التحدي الآسيوي، يمنحه فرصة المشاركة في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا الثاني.

التطبيق الإلزامي لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR

ابتداء من موسم 2027-2028، سيتم التطبيق الإلزامي لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR في الدوريات المحلية للدرجة العليا ضمن الاتحادات المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

كما تم تعديل الحد الأدنى لمتطلبات نظام المسابقات المحلية، إضافة إلى الحد الأدنى لعدد المباريات التي يجب أن يخوضها كل ناد في المسابقات المحلية بالنسبة للاتحادات المشاركة في دوري التحدي الآسيوي، بما يعكس الواقع الحالي لكرة القدم في القارة.

اعتماد لوائح تراخيص الأندية في الموسم المقبل

وفيما يتعلق بلوائح تراخيص الأندية (نسخة 2026)، فقد تم إدخال تغييرات بعد مشاورات ومراجعات موسعة مع الاتحادات الوطنية من خلال مشروع خارطة الطريق الذي انطلق في يونيو 2025، على أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا الثاني، ودوري التحدي الآسيوي ابتداء من موسم 2027-2028، وفي دوري أبطال آسيا للسيدات ابتداء من موسم 2028-2029.