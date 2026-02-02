283 مليون يورو القيمة السوقية للاعبي الدوري السعودي في كأس العالم

تتجاوز القيمة السوقية للاعبي الأندية السعودية المشاركين في كأس العالم 2026 حاجز 283 مليون يورو، في مؤشر جديد على اتساع نفوذ الدوري السعودي في سوق كرة القدم العالمية بعد الإنفاق المكثف على استقطاب النجوم والمواهب، بحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت".

تضم القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في البطولة 49 لاعباً ينشطون في 11 نادياً بدوري روشن السعودي للمحترفين إضافة إلى نادٍ من دوري "يلو"، يتقدمهم الهلال الذي يجمع أكبر عدد من اللاعبين المشاركين وأعلى قيمة سوقية بينهم.

واحتل دوري روشن المركز السادس في قائمة الدوريات العالمية الداعمة لمنتخبات المونديال، والمركز الأول بين الدوريات خارج القارة الأوروبية، وفقاً لقوائم الاتحاد الدولي "فيفا" اليوم.

في حين هيمنت الدرويات الإنجليزية والأوروبية على حصة الأسد من حيث عدد اللاعبين المشاركين في الحدث العرس المونديالي، إذ تصدرت الدوريات الإنجليزية بمختلف درجاتها مقدمة 200 لاعب محترف، لتمثيل منتخباتهم الوطنية في المونديال، فيما جاء الدوري الألماني في المرتبة الثانية برصيد 109 لاعبين.

الدوريان الفرنسي والإسباني تقاسما المركز الثالث بـ 86 لاعبا لكل منهما، بينما حل الدوري الإيطالي خامساً بـ 71 لاعباً.

وخلف الدوري السعودي، حل الدوري الهولندي بـ 46 لاعب، الدوري التركي بـ45 لاعب، والدوري الأمريكي بـ42 لاعب، والدوريان البرازيلي والبرتغالي بـ36 لاعب لكل منهما.

الهلال يتصدر حضوراً وقيمة

يبرز الهلال باعتباره أكبر ممثل للأندية السعودية في نهائيات كأس العالم، بعدما ضمت القوائم النهائية للمنتخبات 12 لاعباً من صفوفه، كما يتصدر قائمة الأندية المحلية من حيث القيمة السوقية للاعبيه المشاركين بإجمالي 93.7 مليون يورو.

ويعتمد الهلال على مجموعة من الأسماء الدولية البارزة يتقدمها الفرنسي ثيو هيرنانديز بقيمة سوقية تبلغ 28 مليون يورو، والبرتغالي روبن نيفيز والأوروجوياني داروين نونيز بقيمة 25 مليون يورو لكل منهما، إلى جانب المغربي ياسين بونو والسنغالي خاليدو كوليبالي وعدد من الدوليين السعوديين.

الأهلي .. الفارق 3 ملايين يورو

يأتي الأهلي في المركز الثاني بقيمة سوقية تبلغ 80.5 مليون يورو، مدعوماً بكتيبة من اللاعبين الدوليين الذين سيحملون ألوان منتخباتهم في النهائيات.

ويقود الإنجليزي إيفان توني قائمة لاعبي النادي من حيث القيمة السوقية عند 20 مليونا، يليه البرازيلي روجر إيبانيز والتركي ميريح ديميرال، فيما يواصل عدد من اللاعبين السعوديين، يتقدمهم فراس البريكان، تعزيز حضور النادي على الساحة الدولية.

النصر ثالثاً بقيادة رونالدو وفيليكس

ويحل النصر ثالثاً بين الأندية السعودية بقيمة سوقية تبلغ 49.6 مليون يورو للاعبيه المشاركين في كأس العالم.

ويتصدر البرتغالي جواو فيليكس القائمة بقيمة 25 مليونا، متقدماً على مواطنه كريستيانو رونالدو الذي تبلغ قيمته السوقية 12 مليونا، فيما يضيف السنغالي ساديو ماني وعدد من اللاعبين السعوديين الدوليين ثقلاً إضافياً لحضور النادي في البطولة.

القادسية يزيح الاتحاد عن الرابع

يحتل القادسية المركز الرابع بقيمة سوقية تصل إلى 30.9 مليون يورو، مدفوعاً بالثنائي كريستوفر باه وخوليان كينيونيس اللذين تبلغ القيمة السوقية لكل منهما 12 مليون يورو، إلى جانب مجموعة من اللاعبين المحليين والدوليين.

أما الاتحاد فيأتي خامساً بإجمالي 21.8 مليون يورو، بقيادة البرازيلي فابينيو والجزائري حسام عوار، اللذين يشكلان الجزء الأكبر من القيمة السوقية للاعبي الفريق المشاركين في النهائيات.

حضور يمتد من "روشن" إلى "يلو"

ولا يقتصر التمثيل السعودي في المونديال على الأندية الكبرى، إذ تسجل أندية الاتفاق والنجمة والفيحاء وأبها والعلا والشباب ونيوم حضوراً عبر لاعبين ضمن القوائم النهائية للمنتخبات.

ويضم الاتفاق لاعبين بقيمة إجمالية تبلغ 3.4 مليون يورو، مقابل 1.7 مليون يورو للنجمة، فيما تتوزع بقية القيم السوقية على أندية أخرى تمثلها أسماء دولية ومحلية ستشارك في الحدث العالمي.

الثقل السعودي في كرة القدم العالمية

تظهر هذه الأرقام حجم التحول الذي شهدته كرة القدم السعودية خلال الأعوام الأخيرة، إذ لم تعد الأندية المحلية مجرد وجهة للنجوم، بل أصبحت منصة تصدّر عشرات اللاعبين إلى أكبر حدث كروي على مستوى المنتخبات.

ومع انطلاق كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، سيكون الدوري السعودي حاضراً عبر 49 لاعباً تتجاوز قيمتهم السوقية ربع مليار يورو، في دلالة على تنامي ثقله داخل منظومة كرة القدم العالمية، سواء من حيث جودة اللاعبين أو القيمة الاقتصادية للأصول الرياضية التي تمتلكها الأندية.