الأحد, 5 أبريل 2026 | 17 شَوَّال 1447
الرياضة

262.4 مليون جنيه إسترليني خسائر نادي تشيلسي قبل حساب الضرائب

( د ب أ) من لندن
الأربعاء 1 أبريل 2026 18:51 |2 دقائق قراءة
خسائر تشيلسي المالية ترجع جزئيا لارتفاع التكاليف.

 أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، عن خسائر قبل حساب الضرائب بقيمة 262.4 مليون جنيه إسترليني (346.8 مليون دولار) للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية، سجل تشيلسي أرباحا بلغت 128.4 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية السابقة، مدعومة ببيع فريق النساء لشركة بلو كو ميدكو، وهي شركة فرعية، مقابل نحو 200 مليون جنيه إسترليني.

ارتفاع التكاليف

النادي الإنجليزي، أشار إلى أن الخسائر ترجع جزئيا إلى ارتفاع تكاليف التشغيل في موسم 2024 / 2025 مقارنة بالعام السابق.

وذكر النادي إن الإيرادات بلغت 490.9 مليون جنيه إسترليني، وهي ثاني أعلى إيرادات في تاريخ تشيلسي، وشملت جزءا من الأموال التي تم جنيها من الفوز بكأس العالم للأندية الصيف الماضي.

رومان أبراموفيتش يطالب الحكومة البريطانية بالأموال المجمدة.

مالك تشيلسي يطالب بالأموال المجمدة: 2.5 مليار جنيه إسترليني ملكي الخاص

دخل الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش في مواجهة قانونية محتملة...

Mon, 09 2026

الربحية والاستدامة

وتم اعتبار تشيلسي ملتزما بقواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز للفترة الثلاثية المنتهية في 2024 / 2025، والتي تسمح بخسائر قصوى تبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني خلال ثلاث سنوات.

وتسمح هذه القواعد بحد أقصى للخسائر يبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات، ولكن يمكن إضافة بعض الخسائر التي تسجلها الأندية في تقاريرها المالية بموجب قواعد الربحية والاستدامة، مثل الإنفاق على البنية التحتية وتطوير الشباب وكرة القدم النسائية.

ومن المعروف أن إضافة هذه الخسائر المسموح بها ضمنت التزام تشيلسي بقواعد الربحية والاستدامة لموسم 2024 / 2025.

ياسر الشهراني خلال تدريب القادسية. (مركز القادسية الإعلامي)

تشيلسي يحقق أكبر نمو إيجابي بـ 364 مليون يورو .. والقادسية السعودي بـ 30 مليونا

حقق تشيلسي أكبر زيادة صافية في قيمة انتقالات اللاعبين خلال 12...

Thu, 09 2025

أعلى خسارة

ولم توجه أي تهم للنادي بمخالفة هذه القواعد للفترة المنتهية في موسم 2025 / 2026.

وكانت أعلى خسارة مسجلة قبل الضرائب في الدوري الإنجليزي الممتاز سابقا هي 197.5 مليون جنيه إسترليني، والتي سجلها مانشستر سيتي في موسم 2010 / 2011.

وتعتقد مصادر مقربة من تشيلسي أنها واثقة من أن النادي الآن مهيأ تماما اللامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية، ويتوقع أن يظل ملتزما بها.  

