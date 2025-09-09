262.4 مليون جنيه إسترليني خسائر نادي تشيلسي قبل حساب الضرائب

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، عن خسائر قبل حساب الضرائب بقيمة 262.4 مليون جنيه إسترليني (346.8 مليون دولار) للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية، سجل تشيلسي أرباحا بلغت 128.4 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية السابقة، مدعومة ببيع فريق النساء لشركة بلو كو ميدكو، وهي شركة فرعية، مقابل نحو 200 مليون جنيه إسترليني.

ارتفاع التكاليف

النادي الإنجليزي، أشار إلى أن الخسائر ترجع جزئيا إلى ارتفاع تكاليف التشغيل في موسم 2024 / 2025 مقارنة بالعام السابق.

وذكر النادي إن الإيرادات بلغت 490.9 مليون جنيه إسترليني، وهي ثاني أعلى إيرادات في تاريخ تشيلسي، وشملت جزءا من الأموال التي تم جنيها من الفوز بكأس العالم للأندية الصيف الماضي.

الربحية والاستدامة

وتم اعتبار تشيلسي ملتزما بقواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز للفترة الثلاثية المنتهية في 2024 / 2025، والتي تسمح بخسائر قصوى تبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني خلال ثلاث سنوات.

وتسمح هذه القواعد بحد أقصى للخسائر يبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات، ولكن يمكن إضافة بعض الخسائر التي تسجلها الأندية في تقاريرها المالية بموجب قواعد الربحية والاستدامة، مثل الإنفاق على البنية التحتية وتطوير الشباب وكرة القدم النسائية.

ومن المعروف أن إضافة هذه الخسائر المسموح بها ضمنت التزام تشيلسي بقواعد الربحية والاستدامة لموسم 2024 / 2025.

أعلى خسارة

ولم توجه أي تهم للنادي بمخالفة هذه القواعد للفترة المنتهية في موسم 2025 / 2026.

وكانت أعلى خسارة مسجلة قبل الضرائب في الدوري الإنجليزي الممتاز سابقا هي 197.5 مليون جنيه إسترليني، والتي سجلها مانشستر سيتي في موسم 2010 / 2011.

وتعتقد مصادر مقربة من تشيلسي أنها واثقة من أن النادي الآن مهيأ تماما اللامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية، ويتوقع أن يظل ملتزما بها.