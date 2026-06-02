2.5 مليار دولار إيرادات الفورمولا 1 .. الثانية عالميا

تعد الفورمولا 1 من أسرع منصات الرعاية نموا في عالم الرياضة، حيث بلغت إيراداتها 2.54 مليار دولار في عام 2025، وفقا لتقرير SponsorUnited.

سجلت الفورمولا 1 نموا بنسبة 22% على أساس سنوي، ومقلصة الفارق مع دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) إلى 120 مليون دولار فقط، بعد أن كانت 360 مليون دولار في العام السابق.

الفورمولا 1 تحتل المرتبة الثانية من حيث الإيرادات

مع إضافة 460 مليون دولار في موسم واحد، تحتل الفورمولا 1 الآن المرتبة الثانية عالميا من حيث الإيرادات، مدفوعة بـ 382 صفقة مع 358 علامة تجارية، وواحدة من أسرع التوسعات التجارية في هذا القطاع.

ويُعزى هذا النمو إلى تحول في كلٍ من الجهات المستثمرة وأساليب استثمارها.

التكنولوجيا تنفق 769 مليون دولار على الفورمولا 1

تتصدر التكنولوجيا جميع الفئات بإنفاق بلغ 769 مليون دولار (بزيادة 41% على أساس سنوي)، بينما تقود تقنيات الذكاء الاصطناعي، والعلامات التجارية المالية الموجة التالية من الاستثمار في هذه الرياضة، حيث يشهد هيكل الشراكات تطورا مستمرا.

تهيمن صفقات حقوق الملكية والأسماء حاليا على أعلى مستويات السوق، ما يشير إلى توجه نحو شراكات أعمق وأطول أمدا بدلا من الاكتفاء بوضع الشعارات التقليدية.

ارتفاع إنفاق شركات الذكاء الاصطناعي على الرياضة

تتجه شركات الذكاء الاصطناعي نحو رعاية الأحداث الرياضية، وزيادة استثماراتها مع اشتداد المنافسة في هذا القطاع. ويشهد الإنفاق الأوروبي على رعاية الأحداث الرياضية من قبل شركات الذكاء الاصطناعي نموا سريعا، حيث ارتفع بنسبة 48% هذا العام حتى الآن ليتجاوز 27 مليون دولار.