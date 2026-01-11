2.4 مليار دولار القيمة السوقية لنهائي السوبر الإسباني

تتجه أنظار العالم اليوم صوب ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لمتابعة "كلاسيكو الأرض" الذي يجمع فريق ريال مدريد لكرة القدم بنظيره برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي تقدّر قيمته السوقية بحوالي 2.4 مليار يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت العالمي".

وتبلغ القيمة السوقية لفريق ريال مدريد 1.3 ملياردولار، في حين تصل القيمة السوقية لفريق برشلونة 1.1 مليار دولار.

تبلغ جوائز البطولة 23 مليون يورو، حيث سيحصل الفائز باللقب على كأس البطولة والميداليات الذهبية ومبلغ مالي 8 ملايين يورو، فيما سينال الوصيف الميداليات الفضية ومبلغا ماليا 7.5 ملايين يورو.

مبابي ويامال الأغلى

يعتبر الثنائي الفرنسي كيليان إمبابي مهاجم ريال مدريد والإسباني لامين يامال جناح أيمن برشلونة الأغلى من حيث القيمة السوقية في صفوف كلا الفريقين، حيث يتساوى كلا اللاعبين مع بعضهما البعض في تلك القيمة بـ200 مليون يورو لكل واحد منهما وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت العالمي".

حضور أم غياب

لم تتضح الصورة بشكل نهائي من مشاركة كيليان إمبابي في اللقاء من عدمه، حيث وصل اللاعب إلى جدة قبل يوم من النهائي في ظل تنفيذه لبرنامج علاجي نظير الآلام التي يشتكي منها في ركبته، وأكد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد أن قرار مشاركة اللاعب امبابي ستحدد بشكل نهائي بعد التدريبات الأخيرة.

لامين يامال هو الآخر لم يشارك مع فريقه أمام أتلتيك بلباو في لقاء الدور نصف النهائي من البطولة إلا في بضع دقائق إلا أنه شارك في التدريبات الأخيرة لفريقه بشكل فعال واكتفى الألماني هانز فليك مدرب برشلونة بالتعليق حول جاهزية اللاعب للمشاركة في النهائي بجاهزية جميع اللاعبين المتواجدين مع الفريق.

الريال والبرشا الأكثر تحقيقاً للّقب

يعتبر برشلونة الأكثر تحقيقاً للقب كأس السوبر بـ15 بطولة يليه ريال مدريد بـ13 وثم أتلتيك بلباو بـ3 ألقاب وأتلتيكو مدريد بلقبين.

وتعدّ النسخة الحالية هي السادسة التي تقام في السعودية حيث سبق لريال مدريد تحقيقها 3 مرات، فيما فاز برشلونة باللقب مرتين.