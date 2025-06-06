الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 6 مارس 2026 | 17 رَمَضَان 1447



21 مليون ريال تكلفة استئجار وتشغيل الأهلي والاتحاد لملعب الإنماء

خالد دغريري
خالد دغريري من جدة
الأربعاء 18 فبراير 2026 17:12 |2 دقائق قراءة
21 مليون ريال تكلفة استئجار وتشغيل الأهلي والاتحاد لملعب الإنماء1.37 مليون ريال تكلفة إيجار وتشغيل المباراة على ملعب الإنماء.

تبلغ تكلفة استئجار ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة من قبل ناديي الأهلي والاتحاد لاحتضان مبارياتهما في دوري روشن السعودي نحو 21 مليون ريال على الناديين خلال الموسم الجاري، وفقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ«الاقتصادية».

وضمن دوري روشن السعودي، يخوض كل من الأهلي والاتحاد 17 مباراة على ملعب الإنماء، في وقت تبلغ فيه تكلفة المباراة الواحدة نحو 1.37 مليون ريال، تمثل 623 ألف ريال للإيجار، إضافة إلى 750 ألف ريال رسوم تشغيلية.

التكلفة مرتفعة

ويحمل ملعب الإنماء اسمه بموجب اتفاقية رعاية مع بنك الإنماء، في إطار عقود تسمية الملاعب مقابل 20 مليون ريال، فيما تتحمل الأندية رسوم الإيجار والتشغيل نظير استخدام المنشأة خلال أيام المباريات.

الدكتور مقبل بن جديع، الرئيس التنفيذي لشركة FG Sport، أكد بأن تكلفة الإيجار والتشغيل في ملعب الإنماء مرتفعة ومكلفة للأندية، مشيرا إلى أن وجود بديل أقل تكلفة لا يلغي الفارق الكبير في الطاقة الاستيعابية بين الملعبين.

أقل تكلفة

في المقابل، يعد ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية خيارا أقل تكلفة حيث تبلغ 606 آلاف ريال، إذ تبلغ قيمة الإيجار فيه 106 آلاف للمباراة، فيما تصل تكلفة التشغيل إلى 500 ألف، إلا أن الفارق في السعة الاستيعابية والبنية التحتية يجعلان من ملعب الإنماء خيارا أكثر ملاءمة للمباريات ذات الحضور الجماهيري المرتفع.

بعد 21 جولة من الدوري، تصدر الأهلي قائمة الحضور الجماهيري بإجمالي 288.958 ألف مشجع في 11 مباراة، يليه الاتحاد بـ286.596 ألف مشجع، ما يظهر أهمية اختيار ملعب بسعة أكبر لتعظيم إيرادات التذاكر والمرافق المصاحبة.

Thu, 06 2025


رفع الأسعار

ابن جديع، أوضح أن إداراتي الأهلي والاتحاد لا تُلام في رفع أسعار التذاكر، في ظل سعيهما لتغطية المصاريف التشغيلية والالتزامات المالية، مبينا أن توجه الأندية لاستئجار ملاعب وزارة الرياضة جاء بعد قرار الخصخصة وانتقال ملكيتها إلى القطاع الخاص، ما يفرض عليهما تحمل رسوم الاستخدام مقابل الاستفادة من إيرادات المباريات.

وأشار ابن جديع إلى أهمية أن تتضمن المشاريع المستقبلية للناديين إنشاء ملاعب خاصة ضمن مقراتهما الجديدة، عبر دراسات متكاملة تضمن بناء منشآت بمواصفات عالية، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية مستقبلا وتعظيم العوائد الاستثمارية.

التعريفات
دوري روشن السعوديالاتحادالأهليكرة القدمملاعب
