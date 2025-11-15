ستنتهي شراكة البث المباشر للدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) مع أبل قبل ثلاث سنوات ونصف من مدتها الأصلية، وفقا لـ "سبورتيكو".

سيحصل الدوري الأمريكي لكرة القدم على 200 مليون دولار لموسم 2026، وهو الأخير في ظل الجدول الحالي، على أن يتم بعد ذلك دفع 275 مليون دولار لكل موسم من مواسم 2027-2028 و2028-2029.

وأُطلعت إدارة الدوري الأمريكي لكرة القدم على الصفقة الجديدة في اجتماعات الدوري في فلوريدا يوم الخميس الماضي وهذا يعني متوسط ​​250 مليون دولار للمواسم الثلاثة المتبقية من الصفقة، إضافة إلى 107.5 مليون دولار إضافية.

وكان متوسط ​​قيمة الصفقة الأصلية 250 مليون دولار، على الرغم من أن هذه المدفوعات كانت متدرجة للزيادة مع نهاية مدتها الأصلية، حيث قال أحد المصادر "إن الشروط الجديدة تمثل زيادة بنحو 50 مليون دولار عما كان سيدفعه دوري كرة القدم الأمريكية حتى يونيو 2029 بموجب الصفقة السابقة".

سيتمكن المسؤولون التنفيذيون في دوري كرة القدم الأمريكية الآن من اختبار سوق حقوق البث الإعلامي بشكل أسرع بعد نهائيات كأس العالم 2026، التي ستُقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، التي من المتوقع أن تعزز اهتمام الأمريكيين باللعبة العالمية.

وقال دون جاربر، مفوض دوري كرة القدم الأمريكية، "إن التغييرات التعاقدية إيجابية للغاية بالنسبة لنا"، بينما رفض ممثلو أبل ودوري كرة القدم الأمريكي التعليق على الشروط المالية الجديدة.

كان الاتفاق الأولي مع أبل عبارة عن صفقة مدتها عشر سنوات أُعلن عنها عام 2022، ومن المقرر أن تستمر حتى عام 2032.

بموجب جدول الدوري الجديد، الذي يبدأ في يوليو 2027، سيبدأ الدوري الأمريكي لكرة القدم مبارياته في يوليو، ويتوقف لفصل الشتاء في ديسمبر، ويعود في فبراير 2028، ويختتم بكأس MLS في مايو.

ويهدف تغيير الجدول إلى تسهيل مشاركة الفرق في سوق الانتقالات العالمية، والتوافق مع تقويم الفيفا، وتسليط الضوء بشكل أكبر على التصفيات.