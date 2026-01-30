200 مليار دولار صفقات "تكنولوجيا الرياضة" في 2025

وصل إجمالي الصفقات المعلنة في مجال تكنولوجيا الرياضة إلى 200 مليار دولار عبر أكثر من 1000 صفقة خلال 2025 وفقا لشركة دريك ستار.

ظلت تكنولوجيا الرياضة عامل جذب لرأس المال

موجة من عمليات من الاندماج الضخمة العام الماضي بلغ 14.3 مليار دولار في التمويل الخاص لتكنولوجيا الرياضة حيث شهد 5 عمليات استحواذ تجاوزت قيمتها مليار دولار، و 23 عملية تمويل خاصة تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، وجمع أكثر من 12 مليار دولار من الأموال الجديدة لعمليات الاستحواذ والاستثمار في القطاع الرياضي.

قال موهيت باريك محلل مالي معتمد في الشركة: إن عام 2025 كان عاما استثنائيا للرياضة، حيث امتزجت فيه الإثارة الرياضية مع موجة من عمليات الاندماج والاستحواذ خارج الملعب، واستثمارات قياسية، إذ مثلت التقييمات غير المسبوقة للفرق وحقوق البث التلفزيوني الضخمة واستمرار تدفق رؤوس الأموال المؤسسية.

مع جمع 12 مليار دولار من الأموال الجديدة، ظلت تكنولوجيا الرياضة عامل جذب لرأس المال، حيث تضاعفت الأموال الجديدة المخصصة لإستراتيجيات الرياضة والإعلام تقريبًا مقارنة بعام 2024.

اندماجات في قطاع الألعاب بـ 161 مليار دولار

كان 2025 عاما تاريخيا لعمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع الألعاب، حيث بلغت قيمة الصفقات المعلنة رقما قياسيا وصل إلى 161 مليار دولار.

وكانت أكبر صفقة باستحواذ تحالف استثماري يضم صندوق الاستثمارات العامة و"سيلفر ليك" و"أفينتي بارتنرز"، على "إلكترونيك آرتس" الرائدة في مجال الترفيه الرقمي التفاعلي سبتمبر الماضي عبر صفقة نقدية بالكامل تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 55 مليار دولار.

أما الصفقة الثانية الأعلى فهي استحواذ نتفليكس المعلن على شركة وارنر بروس مقابل 82.7 مليار دولار، بما في ذلك شركة وارنر بروس للألعاب.

توقعات إيجابية لسوق عمليات الاستحواذ في 2026

دريك ستار أكدت أن هناك توقعات إيجابية لسوق عمليات الاندماج والاستحواذ في مجال الألعاب والتكنولوجيا في 2026، وذلك بعد عام شهد عديدا من الصفقات الضخمة حيث تتوقع عددا كبيرا من عمليات التمويل التأسيسي والتمويل في المراحل المبكرة، استكمالًا للاتجاه الإيجابي الذي شوهد في الأرباع الأخيرة، إلى جانب جولات تمويل مختارة في المراحل المتوسطة والمتأخرة.

وتوقعت أن تسهم عدة صناديق جديدة لاكتساب المستخدمين في دعم نمو أستوديوهات تطوير تطبيقات الهاتف المحمول في مراحلها المتوسطة. أما فيما يخص التمويل، فمن المتوقع أن تستمر تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومحتوى المستخدمين، والأدوات، والمنصات التقنية في تحقيق أداء متميز.