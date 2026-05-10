تراجع أسعار تذاكر كأس العالم .. 200 دولار لـ4 مباريات عربية بينها السعودية

طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، دفعة جديدة من تذاكر كأس العالم 2026 التي تنطلق في 11 يونيو، في ظل انخفاض ملحوظ في أسعار التذاكر على مواقع إعادة البيع التابعة لجهات خارجية.

ويمتلك فيفا سوقاً خاصاً لإعادة بيع التذاكر، يضمن للجماهير شراء وبيع التذاكر، لكن يبدو أن أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع الأخرى، خارج سوق الفيفا، آخذة في الانخفاض بنسبة وصلت إلى 29.5% خلال الـ 30 يوما الماضية.

وواجه الاتحاد في وقت سابق، انتقادات حادة بسبب ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم التي تجرى في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.، وتُعد أعلى بكثير من أسعار النسخ السابقة من البطولة.

ووفقاً لموقع TicketData، الذي يرصد الأسعار عبر عدد من مواقع إعادة البيع، بما في ذلك StubHub وSeatGeek وVivid Seats، فقد انخفض سعر الدخول (أي أرخص تذكرة متاحة) لـ 87 مباراة من أصل 91 مباراة خلال الـ 14 يوما الماضية.

وانخفض سعر تذكرة مباراة الولايات المتحدة الافتتاحية ضد باراغواي في لوس أنجلوس إلى أقل من 1000 دولار، بحسب الموقع.

وهناك أربع مباريات في دور المجموعات بسعر تذكرة دخول أقل من 200 دولار، وهي: السعودية ضد الرأس الأخضر في هيوستن، النمسا ضد الأردن في سانتا كلارا، الجزائر ضد النمسا في كانساس سيتي، والبوسنة والهرسك ضد قطر في سياتل.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، دافع رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، عن ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم 2026، مؤكدًا أنها مبررة في السوق الأمريكية.

وقال إنفانتينو في مؤتمر معهد ميلكن العالمي: علينا أن ننظر إلى السوق، فنحن في السوق الأكثر تطورًا في مجال الترفيه على مستوى العالم.

وعلى الرغم من الاحتجاجات على أسعار التذاكر، قال إنفانتينو إن الفيفا تلقت أكثر من 500 مليون طلب تذاكر لعام 2026، مقارنة بأقل من 50 مليون طلب مجتمعة لكأس العالم 2018 و2022.

وتطرق دونالد ترامب أيضاً إلى سعر تذكرة الدخول البالغ 1000 دولار لمباراة افتتاح المنتخب الأمريكي، قائلاً لصحيفة نيويورك بوست "لن أدفع هذا المبلغ أيضا، لأكون صريحاً معكم".

وقالت صحف أمريكية محلية إن سعر تذكرة دخول مباريات دور المجموعات في كأس العالم 2026 انخفض بنسبة 17.1% في السوق الثانوية خلال الأسبوعين الماضيين.

ويبلغ متوسط ​​السعر حاليًا 567 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 684 دولارًا أمريكيًا قبل 14 يومًا، و720 دولارًا أمريكيًا قبل 30 يومًا، وسط نقاش متزايد حول ارتفاع تكاليف التذاكر والسفر.