200 ألف ريال لـ 5 فائزين في "هاكاثون الابتكار" ضمن منتدى الاستثمار الرياضي

خصصت اللجنة المنظمة لـ"هاكاثون الابتكار الرياضي 2026" جوائز مالية تصل لـ 200 الف ريال للمشاركين في المسابقة التي تهدف لتحويل الأفكار الابتكارية إلى فرص استثمارية في القطاع الرياضي، وذلك ضمن منتدى الاستثمار الرياضي.

وتقرر توزيع الجوائز لأصحاب المراكز الخمسة الأولى؛ حيث يحصل الأول على 100 ألف ريال، والثاني على 50 ألف.

وتهدف المسابقة لتشمل ربط المبتكرين بجهات استثمارية وصناع قرار، وتوفير فرص احتضان وتسريع للمشاريع الواعدة.

وكان الهاكاثون في نسخته لعام 2026 قد سجل أرقاماً لافتة، حيث استقطب أكثر من 830 مشاركة، بمشاركة ما يزيد عن 2400 متسابق يمثلون أكثر من 20 دولة.

ونجح الحدث وفقاً للمنظمين في بناء مجتمع رقمي يضم أكثر من 1000 عضو، محققاً انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بوصول تجاوز 1.8 مليون ظهور.

وتبدا رحلة الهاكاثون من مرحلة التسجيل والتقييم من قبل لجنة مختصة، وصولاً إلى التصفيات الأولية والنهائية.

وتتوج الرحلة بعرض المشاريع النهائية ضمن منتدى الاستثمار الرياضي، حيث يتم إعلان الفائزين وانطلاق مشاريعهم رسمياً نحو السوق الرياضي.