20 مليون ريال عوائد متوقعة لمبيعات تذاكر نهائي السوبر الإسباني في جدة

يتوقع أن تتخطى مبيعات تذاكر مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة غداً الأحد والتي يقام على أرضية ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة الـ 20 مليون ريال، وذلك وفقاً لمصادر "الاقتصادية".

وأعلنت منصة (Webook) المسؤولة عن بيع التذاكر أسعار التذاكر مسبقاً من خلال طرح 6 فئات، حيث تبلغ قيمة المنصة الذهبية 5 آلاف ريال، والمنصة الفضية 3500 ريال، منتصف الواجهة 550 ريالا، طرف الواجهة 375 ريالا، زاوية الواجهة 250 ريالا، وخلف المرمى 175 ريالا.

12.7 مليون ريال مبيعات تذاكر منصتين

وبحسب المصادر: "يبلغ إجمالي قيمة بيع تذاكر المنصتين الذهبية والفضية نحو 12.7 مليون ريال، حيث يبلغ عدد المقاعد 3 آلاف مقعد في المنصتين بواقع 1500 مقعد في كل منصة".

وقالت: "يتوزع باقي إجمالي قيمة التذاكر تلك في الفئات الأخرى، هناك إقبال كبير من الجماهير وتم بيع التذاكر منذ وقت مبكر، وستكون المدرجات ممتلئة بالكامل بخلاف لقاءات الدور نصف النهائي".

بلغ عدد الجماهير في لقاء برشلونة وأتلتيك بلباو الذي انتهت نتيجته لصالح الأول (0/5) نحو 50.141 مشجعا، فيما وصل عدد الجماهير في لقاء ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الذي آلت نتيجته النهائية لصالح الأول (1/2) نحو 55.651 مشجعا.

51 مليون يورو عائدات الاتحاد الإسباني

تمنح بطولة كأس السوبر الإسباني مبالغ مالية ضخمة للأندية الـ4 المشاركة، حيث يحصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم على إجمالي 51 مليون يورو، يخصص منها 26 مليون يورو لدعم كرة القدم وتطوير دوريات الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

وفي النسخة الحالية، يحصل قطبا الكرة الإسبانية، ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو وبرشلونة بقيادة الألماني هانسي فليك، على الحصة الكبرى بمبلغ ثابت قدره 6 ملايين يورو لكل منهما نظير المشاركة فقط. وفي المقابل، ضمن أتلتيكو مدريد الحصول على أكثر من مليوني يورو، كما أن حصة أتلتيك بلباو قريبة من هذا الرقم، بعد زيادة القيمة الإجمالية التي حصل عليها في نسخة 2025 من كأس السوبر، التي بلغت مليونا و800 ألف يورو.

تشابي وفليك: جماهير السعودية رائعة وممتعة

قال الإسباني تشابي الونسو مدرب فريق ريال مدريد "إن فريقه جاهز للنهائي غداً رغم أنهم يعانون دفاعيا نتيجة وجود بعض الغيابات".

وأضاف: "حظي الفريق بدعم كبير من الجماهير في السعودية، فهم رائعون نأمل وجودهم غداً وتشجيعنا".

في المقابل، رفض الألماني هانز فليك مدرب برشلونة الترشيحات التي نصبت فريقه بطلاً للسوبر قبيل بدايته، مؤكداً أنه لا يهتم لهذا الأمر إطلاقاً.

وقال: "لا يوجد تفضيل في هذا النهائي لفريق على الآخر، نركز في هذا النهائي جيداً ونريد الانتصار، الأجواء في السعودية رائعة جداً، أرضية الملعب ومرافق الملعب شيء جيد للغاية والحضور الجماهيري ممتع".