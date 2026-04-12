17.2 مليون ريال تنعش خزائن الهلال والأهلي والاتحاد قبل معترك آسيا

بلغ إجمالي ما حققته أندية الهلال، الأهلي، والاتحاد من عوائد مالية جراء بلوغ الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة أكثر من 17 مليون ريال، حيث تخوض غداً وبعد غداً في جدة منافسات دور الـ 16 من المسابقة القارية بنظامها الجديد للعام الثاني على التوالي.

يلتقي غداً في مباريات دور الـ 16 لفرق منطقة غرب القارة الهلال مع السد القطري للتأهل والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في البطولة القارية، الأهلي مع الدحيل القطري، وبعد غداً يلتقي تراكتور الإيراني مع شباب الأهلي الإماراتي، والاتحاد مع الوحدة الإماراتي.

حققت الأندية السعودية الـ3 مبلغ 4.6 مليون دولار (17.2 مليون ريال)، وذلك بنهاية مرحلة دور المجموعات، وضمان تأهلها إلى دور الـ16 من المسابقة القارية، جاء الهلال الأول في حجم الإيرادات المالية بـ 1.7 مليون دولار، بواقع 800 ألف رسوم المشاركة، 700 ألف ثمن 7 انتصارات من مكافأة الأداء، و200 ألف ثمن التأهل لدور الـ16.

حل الأهلي ثانياً بـ 1.5 مليون دولار، بواقع 800 ألف رسوم المشاركة، 500 ألف ثمن 5 انتصارات من مكافأة الأداء، و200 ألف ثمن التأهل لدور الـ 16، ثم الاتحاد بـ 1.4 مليون دولار، بواقع 800 ألف رسوم المشاركة، 400 ألف ثمن 4 انتصارات من مكافأة الأداء، و200 ألف ثمن التأهل لدور الـ 16، فيما تم استبعاد مباريات التعادل (تعادل للهلال، تعادلين للأهلي، و3 تعادلات للاتحاد) بناءً على اللائحة التي تنص على عدم وجود مكافآت مالية للتعادل.

سيكون أمام أحد الفرق السعودية الثلاثة إضافة 5 ملايين دولار دفعة واحدة في حال بلوغ المباراة النهائية، حيث ينال كل فريق متأهل لدور الثمانية (ربع النهائي) على مبلغ 400 ألف دولار، و600 ألف دولار ثمن الوصول للدور النصف النهائي إضافة لـ 4 ملايين دولار ثمن التواجد في المباراة النهائية.

بحسب لوائح الاتحاد الآسيوي، ستخضع جوائز المباراة النهائية لخصم بنسبة 5% لمصلحة مبادرة المسؤولية الاجتماعية، لتصبح جائزة بطل النسخة الحالية مبلغ 9.5 مليون دولار من أصل 10 ملايين، فيما يتقاضى الوصيف 3.8 مليون دولار (من أصل 4 ملايين).