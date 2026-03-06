17 دولار قيمة تذاكر الملحق العالمي لكأس العالم 2026

تتراوح أسعار تذاكر مواجهات الملحق العالمي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026 ما بين 11.50 إلى 17.50 دولار، وفق ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم، حيث يستضيف ملعب غوادالاخارا وملعب مونتيري منافسات الملحق، وتتنافس منتخبات جامايكا، كاليدونيا الجديدة، الكونغو الديمقراطية، بوليفيا، سورينام والعراق على تذكرتي التأهل للبطولة.

وأوضح الـ "فيفا" أنه تم فتح باب شراء تذاكر منافسات الملحق، بحيث تجري مباراتا نصف النهائي في 26 مارس الجاري، ونهائي كل مسار من المسارين في 31 من الشهر ذاته.

وستجري مباريات الملحق العالمي، التي سيبثّها موقع FIFA.com، في ملعبي غوادالاخارا (المسار الأول: جامايكا وكاليدونيا الجديدة الكونغو) ومونتيري (المسار الثاني: بوليفيا وسورينام والعراق) اللذين سيستضيفان كذلك منافسات المونديال.

وختم الـ "فيفا" حديثه "تتوافر تذاكر منافسات الملحق على أساس الأولوية بالأسبقية طالما كانت التذاكر متوافرة، كما تخضع كافة عمليات شراء التذاكر وإعادة بيعها واستخدامها لوثائق "فيفا" القانونية المعنية بالتذاكر، وستكون متوافرة عبر الموقع الإلكتروني".