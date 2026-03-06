الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 16 مارس 2026 | 27 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.15
(1.56%) 0.11
مجموعة تداول السعودية القابضة138.4
(-1.14%) -1.60
الشركة التعاونية للتأمين127.5
(-0.39%) -0.50
شركة الخدمات التجارية العربية109.5
(-1.44%) -1.60
شركة دراية المالية5.2
(0.58%) 0.03
شركة اليمامة للحديد والصلب33.8
(-3.32%) -1.16
البنك العربي الوطني21
(1.16%) 0.24
شركة موبي الصناعية11.89
(5.22%) 0.59
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.98
(1.35%) 0.44
شركة إتحاد مصانع الأسلاك15.65
(-3.45%) -0.56
بنك البلاد26.34
(0.38%) 0.10
شركة أملاك العالمية للتمويل10.16
(-0.68%) -0.07
شركة المنجم للأغذية48.86
(-0.61%) -0.30
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.4
(-2.40%) -0.28
الشركة السعودية للصناعات الأساسية56.5
(-2.33%) -1.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية135.5
(-1.31%) -1.80
شركة الحمادي القابضة25.5
(-1.70%) -0.44
شركة الوطنية للتأمين12.09
(-2.11%) -0.26
أرامكو السعودية27.1
(0.89%) 0.24
شركة الأميانت العربية السعودية12.4
(-4.76%) -0.62
البنك الأهلي السعودي39.9
(-1.29%) -0.52
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات33.4
(4.38%) 1.40
الرياضة

17 دولار قيمة تذاكر الملحق العالمي لكأس العالم 2026

إبراهيم بن محمد من الرياض
الجمعة 6 مارس 2026 4:52 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
تتراوح أسعار تذاكر مواجهات الملحق العالمي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026 ما بين 11.50 إلى 17.50 دولار، وفق ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم، حيث يستضيف ملعب غوادالاخارا وملعب مونتيري منافسات الملحق، وتتنافس منتخبات جامايكا، كاليدونيا الجديدة، الكونغو الديمقراطية، بوليفيا، سورينام والعراق على تذكرتي التأهل للبطولة.

وأوضح الـ "فيفا" أنه تم فتح باب شراء تذاكر منافسات الملحق، بحيث تجري مباراتا نصف النهائي في 26 مارس الجاري، ونهائي كل مسار من المسارين في 31 من الشهر ذاته.

وستجري مباريات الملحق العالمي، التي سيبثّها موقع FIFA.com، في ملعبي غوادالاخارا (المسار الأول: جامايكا وكاليدونيا الجديدة  الكونغو) ومونتيري (المسار الثاني: بوليفيا وسورينام والعراق) اللذين سيستضيفان كذلك منافسات المونديال.

وختم الـ "فيفا" حديثه "تتوافر تذاكر منافسات الملحق على أساس الأولوية بالأسبقية طالما كانت التذاكر متوافرة، كما تخضع كافة عمليات شراء التذاكر وإعادة بيعها واستخدامها لوثائق "فيفا" القانونية المعنية بالتذاكر، وستكون متوافرة عبر الموقع الإلكتروني".

التعريفات
كأس العالم 2026كأس العالمتذاكرالرياضةكرة القدم
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية