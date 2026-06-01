16.2 % نسبة فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم 2026

تصدر المنتخب الإسباني قائمة الفرق التي لديها أفضل فرصة في كأس العالم 2026 في آخر توقعات حاسوب شركة أوبتا (يونينو الحالي)، بنسبة 16.1% للتتويج، متقدما على فرنسا (13%).

وضعت قرعة نهائيات كأس العالم 2026 في واشنطن أمس، المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة، إلى جانب منتخبات إسبانيا والأوروجواي والرأس الأخضر.

وخصص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مبلغا إجماليا غير مسبوق للجوائز المالية، حيث حصل كل منتخب متأهل على مكافأة أولية قدرها 1.5 مليون دولار للمساعدة على تكاليف الإعداد، وتبلغ القيمة الإجمالية المخصصة للجوائز المالية للبطولة نحو 652 مليون دولار، بزيادة كبيرة على النسخ السابقة.

ولأول مرة، ستتنافس 48 دولة لرفع كأس العالم التي ستستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بشكل مشترك في 16 ملعبا.

0.1 % نسبه فوز الأخضر السعودي بالكأس

أعطى الحاسوب العملاق أوبتا، المنتخب السعودي فرصة تحقيق كأس العالم بنسبة 0.1% في المركز الـ 42 بينما كشفت توقعات الحاسوب عن 6 فرق لن تحقق كأس العالم حيث أعطاها نسبة 0%.

احتل المنتخب الإنجليزي المركز الثالث بنسبة 11.2 % بينما احتل المنتخب الأرجنتيني المركز الرابع بنسبة 10.4 %، والمنتخب الإنجليزي المركز الخامس بنسبة 7%.

17.2 مليار يورو قيمة 48 منتخبا في كأس العالم

بلغت القيمة السوقية للمنتخبات الـ 48 المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، أكثر من 17.27 مليار يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" الألماني المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية.

تصدر منتخب فرنسا لكرة القدم، قائمة المنتخبات الأعلى قيمة سوقية في المونديال بـ1.48 مليار يورو. فيما فرضت القارة العجوز سطوتها على القائمة بنسبة بلغت 34.91% من إجمالي القيمة السوقية للبطولة، بواقع 6.03 مليار يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية للمنتخبات العربية الـ 8 المشاركة مليار و9.6 مليون وبنسبة 5.84% من الإجمالي الكلي للبطولة.