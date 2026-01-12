155 دورة لـ "الآسيوي" في 2026 والرسوم تتجاوز 2000 دولار

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن رزنامة دوراته التدريبية المعتمدة للعام الجاري، حيث تشمل أكثر من 155 دورة في اختصاصي كرة القدم داخل الصالات، والكرة الشاطئية.

تراوح التكلفة الإجمالية لدورات المستوى الأول بين 350 و 1250 دولار، فيما ترتفع تكاليف المستويات المتقدمة بين 500 وأكثر من 2000 دولار، حيث تعتمد على مدة الدورة ومكان إقامتها.

تستهدف هذه المبادرة تطوير الكوادر التدريبية في مختلف أنحاء القارة الآسيوية، عبر استضافة الاتحادات المحلية الأعضاء لهذه الدورات في مناطق الغرب والوسط والجنوب والجنوب الشرقي والشرق.

تعد الجوانب المالية لدورات الاتحاد الآسيوي متغيرة وتختلف بشكل ملحوظ حسب الدولة المضيفة ومستوى الدورة، وتتكون الرسوم التي يدفعها المشاركون من عنصرين رئيسيين "رسوم ترخيص أساسية مستحقة للاتحاد"، و"تكاليف تنظيمية يحددها الاتحاد المحلي المضيف لتغطية المصاريف اللوجستية والإدارية".

تأتي هذه الدورات ضمن استثمارات كبيرة من الاتحاد الآسيوي في تطوير اللعبة، حيث تم تخصيص ميزانيات ضخمة لبرامج التطوير في السنوات الأخيرة.

كان الاتحاد الآسيوي قد خصص 6 ملايين دولار في 2024 فقط كمنح موجهة لبرامج تطوير وتعليم الاتحادات الوطنية والإقليمية، ومبلغ 7.4 مليون دولار لبرامج تطوير وتعليم الاتحادات الوطنية والإقليمية.

تضمن جدول الدورات، دورة تدريبية واحدة مدرجة ضمن الجدول الزمني للاتحاد الآسيوي في الدمام تقام بين 15 و26 من فبراير المقبل، في رخصة تدريب كرة الصالات المحلية "المستوى 2".