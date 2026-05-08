15 مليون ريال لبطل نهائي كأس خادم الحرمين بين الهلال والخلود

تتجه أنظار جماهير كرة القدم السعودية اليوم صوب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حيث يحتضن ملعب "الإنماء" نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي يجمع بين فريقي الهلال والخلود، في مواجهة مرتقبة تبلغ قيمة جوائزها المالية 15 مليون ريال، بحسب اللائحة التنظيمية للمسابقة.

وسيحصد الفائز باللقب مكافأة مالية قدرها 10 ملايين ريال و55 ميدالية ذهبية، بينما سيحصل الوصيف على مبلغ 5 ملايين ريال و55 ميدالية فضية.

وبحسب اللائحة يتسلم البطل الكأس الأصلي في الحفل الختامي، على أن يتم استبداله لاحقا بنسخة تذكارية للاحتفاظ بها، فيما تمنح اللائحة الحق للنادي الذي يحقق اللقب 3 مرات متتالية أو 4 مرات متفرقة بامتلاك الكأس الأصلي بصفة نهائية.

طموحات تاريخية وهياكل استثمارية

يدخل الهلال، الذي تستحوذ شركة المملكة القابضة على 70% من رأسماله، اللقاء بحثاً عن تعزيز رقمه القياسي وإضافة اللقب العاشر لخزائنه، في المقابل، يطمح فريق الخلود، المملوك لمجموعة "هاربورج جروب" الأمريكية بنسبة 100%، في تدوين اسمه للمرة الأولى في سجل أبطال الكأس.

ويتربع الهلال حاليا على عرش الأندية الأكثر تحقيقا للبطولة بـ9 ألقاب، يليه الأهلي بـ8 ألقاب، ثم الاتحاد بـ6، والنصر بـ5 ألقاب. وتضم قائمة الأبطال أيضا الشباب بـ3 ألقاب، والاتفاق بلقبين، فيما حقق كل من الوحدة والفيصلي والتعاون والفيحاء اللقب مرة واحدة لكل منهم.