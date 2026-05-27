15 مليار دولار عوائد "فيفا" من ارتفاع أسعار تذاكر مباريات كأس العالم

يتيح ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم 2026 للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جني عوائد ضخمة قد تتجاوز 15 مليار دولار بحسب صحيفة The Conversation البريطانية.

البطولة الـ21 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بمشاركة 48 منتخبا وخوض 104 مباريات، التي تشهد قفزات سعرية أثارت انتقادات واسعة بسبب ارتفاع تكلفة حضور المباريات .

تفتح النسخة المقبلة الباب أمام الفيفا فرصة لتحقيق مليارات الدولارات من الإيرادات الإضافية عبر مبيعات التذاكر، في ظل تطبيق نظام "التسعير الديناميكي" لأول مرة في تاريخ البطولة.

الكاتبة والمحللة في صحيفة The Conversation جو أدتونجي قالت إن أسعار تذاكر كأس العالم 2026 أصبحت غير شفافة وتتغير بشكل فوري بحسب الطلب، موضحة أن تذاكر الفئة الأولى التي طُرحت بنحو 600 دولار في خريف 2025 تجاوزت حاليا 1000 دولار، فيما تخطت تذاكر المباراة الافتتاحية في مكسيكو سيتي 2500 دولار، حتى أن تذاكر الفئة الثالثة تجاوزت 1000 دولار.

أضافت أن أسعار تذاكر الفئة الأولى للمباراة النهائية بدأت بأكثر من 6000 دولار، قبل أن ترتفع إلى أكثر من 32000 دولار بحلول أوائل مايو، وهو ما يثير مخاوف من إقصاء شريحة واسعة من جماهير كرة القدم عن حضور البطولة.

وأشارت أدتونجي إلى أن كأس العالم 2022 في قطر شهدت بيع تذاكر الفئة الأولى لدور المجموعات بنحو 220 دولارًا، فيما تمكن المقيمون في قطر من شراء بعض التذاكر مقابل 11 دولارًا فقط، بينما بلغت أسعار تذاكر الفئة الأولى للمباراة النهائية نحو 1600 دولار.

وبحسب التحليلات الإحصائية التي أوردتها الكاتبة، فإن زيادة إيرادات التذاكر قد تدفع إيرادات الفيفا خلال دورة كأس العالم الحالية إلى رقم قياسي يفوق بكثير الهدف المعلن سابقًا عند 11 مليار دولار.

ترى أدتونجي أن سياسة التسعير الجديدة قد تساعد الفيفا على الاستحواذ على جزء من الإيرادات التي كانت تذهب إلى سماسرة التذاكر، إلا أنها اعتبرت أن هذه السياسة قد لا تحظى بقبول واسع لدى الجماهير، خاصة مع استمرار الانتقادات المرتبطة بالشفافية وسجل الفساد داخل المنظمة.

الفيفا تُعد منظمة غير ربحية مسجلة كجمعية خيرية في سويسرا، وتتمثل مهمتها في تنظيم البطولات وتطوير كرة القدم عالميًا، فيما تعتمد على دورة مالية تمتد لأربع سنوات، تُحقق خلالها الجزء الأكبر من الإيرادات من بطولة كأس العالم.

حققت بطولة كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة إيرادات صافية بلغت 700 مليون دولار مقابل ميزانية قدرها 550 مليون دولار، مدفوعة بإيرادات التذاكر والرعاية التي تجاوزت التوقعات.

أما في دورة 2022، فقد ارتفعت إيرادات الفيفا من 6.44 مليار دولار إلى 7.57 مليار دولار، بدعم من عوائد البث والتسويق، فيما خصصت المنظمة 2.8 مليار دولار لبرامج التطوير خلال دورة 2019-2022، لترتفع احتياطياتها من 2.81 مليار دولار إلى 3.89 مليار دولار عقب نجاح البطولة.

بالنسبة لدورة 2026، توقعت الفيفا زيادة الإيرادات بنحو 4.36 مليار دولار مقارنة بدورة 2019-2022 لتصل إلى 11 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع إيرادات التذاكر بمقدار 2.59 مليار دولار، إضافة إلى زيادة إيرادات البث بنحو 890 مليون دولار.

كما رفعت الفيفا في 2024 تقديراتها المعدلة لإيرادات دورة 2023-2026 إلى 13 مليار دولار، مع توقعات بارتفاع التكاليف بنحو 4.57 مليار دولار، وتحقيق فائض يقدر بنحو 100 مليون دولار.