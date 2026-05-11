140 دولة تشاهد "ديربي الرياض" عبر 45 قناة ومشاهدات بـ25 مليونا

ينتظر أن تنقل 45 قناة عالمية من جميع قارات العالم مواجهة النصر مع ضيفه الهلال غدا على أرض ملعب "الأول بارك" في الرياض، لأكثر من 140 دولة، مع توقعات بأن تتخطى المشاهدات حاجز الـ 25 مليون، متجاوزة رقم مباراة الدور الأول الذي تجاوز الـ 15 مليون مشاهد.

والمواجهة في قمة الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي، قد تُعلن رسميا عن هوية بطل الموسم الحالي، حيث يدخل النصر اللقاء بفرصة ذهبية لحسم اللقب لصالحه في حال انتزاعه نقاط المباراة الثلاث، ما يرفع الفارق النقطي مع ضيفة إلى مسافة غير قابلة للتعويض في الجولات المتبقية.

وتعد شبكة Globo البرازيلية، قناة Sporty TV والتي تبث في عدة دول أفريقية، شبكة Network 10 الاسترالية، منصة DAZN العالمية والتي تنقل المباريات في عدة دول أوروبية.

وذلك إلى جانب منصتي Bilibili وZhibo8 الصينية، شبكة SPOTV الهندية والتي تبث لعدد من دول جنوب شرق آسيا، ومنصة FanCode الهندية أبرز المحطات الناقلة لمواجهة الديربي.

وتكتسب هذه النسخة من الديربي طابعا "مدريديا" خاصا، حيث تشهد المواجهة الظهور الأول للنجم الفرنسي كريم بنزيما في ألوان الهلال وجها لوجه أمام زميله السابق وأسطورة النصر كريستيانو رونالدو، في صراع مباشر على النجومية وحسم الدوري.

يأتي النجمان كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو إضافة للبرتغاليين جواو فليكس، روبين نيفيز، الصربي سيرجي سافيتش، والسنغالي ساديو ماني.

ورابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أكدت في الـ 6 من مايو الجاري أن برنامج استقطاب نخبة لاعبي كرة القدم حقق خلال مرحلته الأولى عدداً من المؤشرات الإيجابية.

أبرز هذه المؤشرات ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية لأندية الدوري بنسبة 221%، وزيادة إجمالي الإيرادات التجارية وإيرادات الأندية بنسبة 353%، وارتفاع الإيرادات التجارية المركزية للدوري بنسبة 115%، إلى جانب نمو مؤشر القوة التنافسية بمقدار 5.63 نقطة.

واعتمدت الرابطة آلية مبتكرة لتوزيع العوائد المالية لا تعتمد على نتائج موسم واحد فحسب، من بينها نسب المشاهدة التلفزيونية وذلك بنسبة 28% وذلك بناءً على القوة الجماهيرية والمتابعة العالمية.

وكانت إدارة ملعب "الأول بارك" الجهة المشغلة للملعب الرسمي لمباريات نادي النصر، أعلنت نفاذ كامل تذاكر اللقاء فور طرحها، حيث تجاوز عددها 26 ألف مشجع.