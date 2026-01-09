14 كيلو جراما وزن كتاب ريال مدريد مقابل 4320 ريالا للنسخة

طرحت شركة "Artika Books"، ما يقارب من 2998 نسخة من كتاب ريال مدريد الذي يزن 14 كيلو جراما مقابل 990.5 يورو (4320 ريال) للنسخه الواحدة أي ما يعادل 2.9 مليون يورو لجميع النسخ (12.6 مليون ريال).

تحمل قصة الكتاب للنادي الأكثر تتويجاً في العالم، 125 عاماً من القيم والمشاعر والأحلام، والتي تحولت إلى عمل فني فريد من نوعه لا يتكرر حيث قال فلورنتينو بيريز رئيس النادي: "ستبقى عظمة هذا الإرث الاستثنائي هنا إلى الأبد، متجسدة في ملعب البرنابيو، وكل صفحة من هذا العمل تجعلنا نشعر بالفخر لكوننا جزءًا من هذه الأسطورة".

"سياج" أول ملعب للنادي ضمن الكتاب

هذه الطبعة محدودة ومرقمة وقابلة للتخصيص، وتتضمن مجلدا كبيرا يعيد سرد الإنجازات العظيمة لريال مدريد، ويضم وثائق تاريخية لم يسبق نشرها إضافة إلى قطعة أصلية مرقمة من سياج أول ملعب لنادي ريال مدريد، وكل ذلك معروض في علبة مستوحاة من ملعب سانتياجو برنابيو الجديد.

12 نسخة طبق الأصل من وثائق ريال مدريد

تكمل محتويات الكتاب مجموعة مختارة من 12 نسخة طبق الأصل من الوثائق الأصلية بالحجم الكامل، مقطوعة بدقة متناهية لتطابق شكل الوثائق الأصلية، معيدة إنتاج حجمها ولونها وملمسها، وحتى آثار الزمن عليها حيث أعدها كبار خبراء ريال مدريد وهذه مقتطفات من تاريخ النادي من أرشيفه الخاص، مثل الرسالة التي تمنحه لقب "ريال" وأول عقد لدي ستيفانو، مقدمة بأقصى درجات الدقة في هذه الطبعة.

416 صفحة مطبوعة باللغتين الإسبانية والإنجليزية

416 صفحة مطبوعة على ورق (أبيض نقي)، وغلافه مصنوع من الورق المقوى والإسفنج والخشب، ومبطن بمادة مختومة بالفضة تحمل شعار ريال مدريد في الأمام واسم النادي على الجانب بترقيم يدوي مع ختم على صفحة شهادة التوثيق كما يتضمن صفحات قابلة للطي ولوحات ثلاثية الأجزاء، إضافة إلى نسخ طبق الأصل من 12 نسخة تاريخية من النادي، وجميع النسخ محفوظة في غلاف من ورق البرشمان ملصق بالكتاب، ومصمم ليسهل استخراج الوثائق.

ريال مدريد ينتظر برشلونة في نهائي كأس السوبر

تأهل فريق ريال مدريد لكرة القدم إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد تجاوزه عقبة أتلتيكو مدريد بنتيجة (1/2) مساء الخميس في لقاء دور نصف النهائي من البطولة والتي تقام أحداثها على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وضرب ريال مدريد موعداً مع نظيره برشلونة في نهائي البطولة الأحد المقبل بعد أن تأهل الأخير إليها بعد تجاوزه أتلتيك بلباو بنتيجة (0/5).

تمنح بطولة كأس السوبر الإسباني مبالغ مالية ضخمة للأندية الـ4 المشاركة، حيث يحصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم على إجمالي 51 مليون يورو، يخصص منها 26 مليون يورو لدعم كرة القدم وتطوير دوريات الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

وفي النسخة الحالية، يحصل قطبا الكرةالإسبانية، ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو وبرشلونة بقيادة الألماني هانسي فليك، على الحصة الأكبر بمبلغ ثابت قدره 6 ملايين يورو لكل منهما نظير المشاركة فقط.