13.7 مليون ريال تترقب البطل.. النصر يستضيف غامبا أوساكا في نهائي "آسيا 2"

بات فريق النصر لكرة القدم قريبا من تحقيق العلامة المالية الكاملة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2 التي تتجاوز 13.7 مليون ريال في حال ظفر باللقب، حينما يقابل ضيفه غامبا أوساكا الياباني في المباراة الختامية على أرض ملعب "الأول بارك" في الرياض بعد غد السبت.

ويعد الفريقين السعودي والياباني هما الوحيدان في البطولة الذي تخطيا أدوار المجموعات، والأدوار الإقصايئة دون أي خسارة أو تعادل، حيث يدخلان المباراة النهائية وفي رصيد كل منهما 1.16 مليون دولار (4.3 مليون ريال) كمكافآت تراكمية متطابقة.

وجاءت الحصيلة المالية للنصر وضيفه الياباني، بواقع 300 ألف دولار كرسوم المشاركة الثابتة في دور المجموعات، 300 ألف دولار مكافأة الأداء في المجموعات (العلامة الكاملة بـ 6 انتصارات متتالية بواقع 50 ألف دولار لكل فوز)، 80 ألف دولار مكافأة تجاوز دور الـ 16 والتأهل لربع النهائي، 160 ألف دولار مكافأة تجاوز عقبة الدور ربع النهائي، و240 ألف دولار مكافأة الفوز في نصف النهائي وبلوغ النهائي.

وسينال البطل الجائزة الكبرى البالغة 2.5 مليون دولار، وسيرفع الفائز إجمالي أرباحه الكاملة في البطولة إلى 3,660 مليون دولار (13.72 مليون ريال)، فيما ضمن الوصيف مبلغ مليون دولار، وسيرفع إجمالي أرباحه الكاملة في البطولة إلى 2,160 مليون دولار (8.1 مليون ريال).