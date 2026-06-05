130 مليار دولار قيمة التكنولوجيا الرياضية في الربع الأول

حقق قطاع تكنولوجيا الرياضة أداء استثنائيا آخر في الربع الأول من عام 2026، حيث تم إبرام 239 صفقة بقيمة إجمالية معلنة تجاوزت 130 مليار دولار، شملت عمليات الاندماج والاستحواذ، والتمويل الخاص، والأنشطة في الأسواق العامة، وفقا لشركة دريك ستار.

وأشار موهيت باريك، المحلل المالي، إلى أن: "صفقات الشركات العملاقة، وعمليات دمج المنصات النشطة، وتمويل الشركات في مراحل النمو، واستمرار تدفق رؤوس الأموال المؤسسية، كلها عوامل تعزز مكانة تكنولوجيا الرياضة كواحدة من أكثر القطاعات ديناميكية في المشهد العالمي للتكنولوجيا والاستثمار".

أداء قوي لعمليات الاندماج بين الإعلام والمنصات

حافظت عمليات الاندماج والاستحواذ على نشاطها المكثف، حيث ساهمت عمليات الاندماج بين شركات الإعلام العملاقة والمنصات الاستراتيجية في تحقيق أداء قوي خلال الربع، بما في ذلك اندماج باراماونت سكاي دانس ووارنر بروس ديسكفري (بقيمة سوقية تقارب 110 مليارات دولار)، وبلاي ليست وإي جي جيم (بقيمة سوقية مجمعة تبلغ 7.5 مليار دولار)، وجينيوس سبورتس وليجند (بقيمة 1.2 مليار دولار)، وتوسع منصة جي تي سي آر للرياضات الشبابية بانضمام لايف بارن، واستحواذ تيم وركس على أعمال برو فوتبول فوكس المؤسسية.

2.9 مليار دولار عمليات التمويل الخاصة

عمليات التمويل الخاصة حافظت على قوتها عند 2.9 مليار دولار موزعة على 117 صفقة، حيث قادت عمليات النمو والأنشطة في المراحل المتأخرة جولة تمويل كالشي بقيمة مليار دولار (بقيمة سوقية تقارب 22 مليار دولار)، واستثمار بولي ماركت الاستراتيجي من آيس بقيمة 600 مليون دولار، وصفقة التمويل من الفئة G لشركة ووب بقيمة 575 مليون دولار بقيمة سوقية تبلغ 10 مليارات دولار، وصفقة التمويل من الفئة B لشركة نوفيج بقيمة 75 مليون دولار.

استمرت عمليات التمويل في المراحل المبكرة في الهيمنة، حيث جاء 80% من عمليات التمويل من شركات في مراحلها التأسيسية والمبكرة، ما يعزز قوة خط إنتاج الابتكار.

صناديق واستثمارات جديدة بـ 4 مليارات

استمر تكوين الصناديق الاستثمارية المتخصصة في الرياضة، حيث تمّ الإعلان عن صناديق واستثمارات جديدة بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار خلال الربع الأول، بما في ذلك صندوق الاستحواذ الأول لشركة أوترو كابيتال بقيمة 1.2 مليار دولار، وصناديق بروين كابيتال الجديدة بقيمة مليار دولار (N26 وTJC)، وصندوق أثفانس كابيتال المُخصّص بقيمة 585 مليون دولار للأصول الرياضية الناشئة وغير المُستغلة تجاريًا بشكل كاف.

بروز مبيعات امتيازات الدوري الهندي الممتاز

صفقات الامتيازات والمنصات القياسية استمرت في جذب المستثمرين المؤسسيين إلى هذا النظام، حيث برزت مبيعات امتيازات الدوري الهندي الممتاز (IPL) ذات القيمة القياسية؛ وبلغت قيمة امتيازات رويال تشالنجرز بنغالورو نحو 1.78 مليار دولار، وراجستان رويالز نحو 1.63 مليار دولار، مدعومة بالإقبال المؤسسي المتزايد على حقوق البث الرياضي المتميزة.

تدفق رأس المال إلى البنية التحتية للإعلام

عزز تمويل مجموعة CVC العالمية للرياضة، الذي تجاوز 4 مليارات دولار، تدفق رأس المال إلى البنية التحتية للإعلام والبيانات والتفاعل الجماهيري المتعلقة بحقوق البث المتميزة.

وحافظت الأسواق العامة على أدائها الإيجابي، حيث انطلقت شركة Versant، المنبثقة عن Comcast، كمنصة إعلامية رياضية متخصصة، وجمعت نحو 3.8 مليار دولار من الديون، واستخدم جزء كبير منها لسداد ديون Comcast.

كما استحوذت ANTA Sports على حصة 29.06% في Puma مقابل 1.8 مليار دولار، لتصبح بذلك أكبر مساهميها.