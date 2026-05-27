127 مليون متابع لمنصات 4 أندية سعودية في مواقع التواصل الاجتماعي

تجاوز عدد متابعي منصات التواصل لأندية النصر، الهلال، الأهلي، والاتحاد الأكثر جماهيرية في السعودية 127 مليون متابع على 5 منصات رئيسية، وفقا للتقرير الأسبوعي الصادر اليوم من المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES" لشهر مايو الجاري.

عدد المتابعين وضع الدوري السعودي للمحترفين من أكثر 10 دوريات متابعة في العالم، بحسب التقرير.

حضرت الأندية السعودية الأربعة ضمن أكثر 100 نادي في العالم متابعة على منصات التواصل الاجتماعي، وهي: فيسبوك، إنستجرام، تيك توك، إكس (تويتر سابقاً)، ويوتيوب.

النصر في المركز الأول محلياً، والـ 16 عالمياً بنسبة 52%

حل النصر في المركز الأول محلياً، والـ 16 عالمياً بنسبة 52.0% من الإجمالي، محققاً 66.0 مليون متابع، حيث يعود الارتفاع إلى التأثير المباشر لعلامة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسويقية، ما جعل النادي يتفوق في حجم الجاذبية الرقمية على أندية أوروبية عريقة ويستأثر بنسبة 52% من إجمالي المتابعين الرقميين للأربعة الكبار في السعودية.

الهلال بطل كأس خادم الحرمين الشريفين في المركز الثاني محلياً والـ 24 عالمياً بنسبة 28.4%، بإجمالي 36.1 مليون متابع، والاتحاد احتل المركز الثالث محلياً والـ 46 عالمياً بنسبة 11.5%، بإجمالي 14.6 مليون متابع.

وقال التقرير "تتركز القوة الرقمية التنافسية للهلال والاتحاد في منصة إكس، حيث يمتلك الهلال 12.2 مليون متابع على هذه المنصة (أكثر من ثلث إجمالي متابعيه)، بينما يمتلك الاتحاد 4.6 مليون متابع عليها، ما يمنح الناديين الأفضلية في حملات الرعاية الرقمية الموجهة محلياً وإقليمياً".

الأهلي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة جاء في المركز الرابع محلياً والـ 66 عالمياً بنسبة 8.1%، بإجمالي 10.3 مليون متابع، ويُظهر تفوقه في منصة إنستجرام التي تضم 5.6 مليون متابع من إجمالي حساباته (أكثر من نصف متابعيه عالمياً)، وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي لشركات الرعاية التي تركز على المنصات البصرية التي تستهدف الفئات العمرية الشابة".

كما أشار التقرير إلى نمو رقمي متصاعد تشهده الأندية السعودية بالتزامن مع استقطاب أبرز نجوم كرة القدم العالمية، ما عزز مكانة الدوري السعودي كأحد أكثر الدوريات متابعةً خارج القارة الأوروبية.

ويتصدر القائمة الرقمية عالمياً؛ ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، حيث اقترب كل منهما كسر حاجز النصف مليار متابع، الأول بـ 488 مليون متابع، والثاني 442 مليون متابع.

مانشستر يونايتد الإنجليزي حل ثالثاً في القائمة بـ 239 مليون متابع، باريس سان جيرمان (208 ملايين متابع)، في حين صنف فلامينجو البرازيلي النادي الأول والأكثر شعبية في العالم خارج القارة الأوروبية، وحل في المركز 15 عالمياً بإجمالي 71.6 مليون متابع.

وتشكل منصتي "إنستجرام" و "تيك توك" المحرك الأكبر للأندية في القائمة، وتستحوذان على 48% من إجمالي المتابعين الرقميين (31% لإنستجرام و17% لتيك توك)، مقارنة بـ 31% لفيسبوك، 16% لمنصة إكس، و5% فقط لمنصة يوتيوب.