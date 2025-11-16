تمثل منصات البث عبر الإنترنت (OTT) مثل نتفليكس، وأمازون، وديزني 20% من الإنفاق على شراء حقوق البث الرياضي السمعي والبصري، ما يعادل 11.8 مليار يورو، وفقًا لتقرير صادر عن بنك الاستثمار هوليهان لوكي، الذي نشرته "سينكو دياس".

يُطلق البث الرقمي العنان لمحفظته الاستثمارية، ولا سيما بعد النمو الهائل في السنوات الأخيرة، حيث مثّل هذا النوع من المحتوى في عام 2021 نحو 8% من إجمالي الإنفاق على الحقوق.





هوليهان لوكي، يسلط الضوء على منصتي DAZN وNetflix كلاعبين رئيسيين في هذا القطاع، حيث تحظى منصة OTT الهولندية بمجموعة واسعة من الحقوق الرياضية، بينما تحتفظ الشركة الأمريكية الشمالية بحقوق دوري كرة القدم الأمريكية الوطني (NFL) وWWE للسنوات العشر المقبلة.

الإنفاق العالمي على الحقوق الرياضية يصل إلى 66 مليار دولار

من المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على الحقوق الرياضية إلى نحو 56.6 مليار دولار هذا العام، ويمثل هذا الرقم انخفاضًا بنحو 10% مقارنةً بالعام الماضي، الذي شهد إقامة فعاليات كبرى مثل بطولة أوروبا ودورة الألعاب الأولمبية في باريس.

من المتوقع أن تصل سوق الحقوق السمعية والبصرية إلى 66 مليار دولار بحلول عام 2026.

خوان لويس مونوز، شريك الاندماج والاستحواذ في هوليهان لوكي، يؤكد أن "المنصات تتنافس بشراسة على المحتوى المتميز، وهذا يُعيد تعريف مشهد الاستثمار السمعي والبصري في أوروبا؛ فقد أصبحت الحقوق السمعية والبصرية رصيدًا إستراتيجيًا للصناديق الاستثمارية وشركات البث ومنصات التكنولوجيا على حد سواء".

توسع المنصات والبحث عن دوريات يشاهدها مئات الملايين

بالتطلع إلى عام 2026، تتوقع شركة الاستشارات قيمةً قدرها 66 مليار يورو لحقوق البث السمعي والبصري، مدفوعةً بـ"توسع قاعدة الجماهير العالمية، واعتماد البث المباشر، والأحداث العالمية الكبرى، والاتفاقيات التاريخية في الرياضات الرائدة، الراسخة والناشئة".

ومن الشركات التي تسعى إلى ترسيخ مكانتها في هذا القطاع شركة CVC، حيث تسعى مجموعة جلوبال سبورت (GSG)، إحدى أكبر شركات الاستثمار الخاص في العالم المتخصصة في الرياضة، والمدعومة من CVC، إلى جذب مزيد من الاستثمارات بعد إطلاقها الشهر الماضي بقيمة 9 مليارات يورو.

مارك أليرا، رئيس مجموعة جلوبال سبورت، قال: "نريد توسيع منصتنا".

وأضاف أليرا: "نبحث عن دوريات أخرى من الدرجة الأولى، يشاهدها مئات الملايين من الناس، وتحظى بشعبية في أسواقها المحلية، ولديها فريق إدارة يدرك الإمكانات غير المستغلة".