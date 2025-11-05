بلغت مكافآت الطواقم التحكيمية السعودية لإدارة 42 مباراة من مباريات دوري روشن السعودي حتى نهاية الجولة الـ 7 من المسابقة، مبلغ 11.55 مليون ريال، وفقاً لقائمة المكافآت المعلنة لحكام مباريات المسابقة التي اطلعت عليها "الاقتصادية".

وتبلغ تكلفة طاقم حكام سعودي لإدارة مباراة واحدة في دوري "روشن" مبلغ 27.5 ألف ريال توزع على 6 حكام بعد كل مباراة وفقاً لقائمة المكافآت، فيما يبلغ إجمالي المكافآت الشهرية لجميع الحكام المعتمدين من الاتحاد السعودي لكرة القدم لإدارة المباريات مبلغ 4.620 مليون ريال في العام الواحد.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن في الـ 26 من أغسطس الماضي مشاركة 23 حكم ساحة، و24 حكمًا مساعدًا من حكام دوري روشن في معسكر النسخة الحالية إلى جانب 3 حكمات من الدوري الممتاز للسيدات، و5 حكام من دوري يلو المرشحين للمشاركة جزئيًا في دوري "روشن".

حكم الساحة يتسلم 6500 ريال في كل مباراة يديرها

ويشارك في كل مباراة في الدوري حكم ساحة، رجلي خطوط أو حكمين مساعدين، حكم رابع، وحكمين في تقنية الفيديو المساعد (VAR)، حيث يتسلم حكم الساحة مبلغ 6500 ريال في كل مباراة يديرها في المسابقة، فيما يتسلم رجلي الخطوط مبلغ 9000 ريال، بواقع 4500 ريال لكل حكم، ويحصل حكمي تقنية الفيديو المساعد والحكم الرابع مبلغ 12 ألف ريال، بواقع 4 آلاف لكل حكم.

وأقر الاتحاد السعودي لكرة القدم الموسم الماضي والحالي تفرّيغ الحكام الدوليين سواء ساحة او مساعدين من أعمالهم حتى يتفرغون للاحتراف كحكام، حيث تكفل الاتحاد بمنحهم نفس رواتبهم في أعمالهم مع إضافة 7 آلاف ريال في الشهر.

وأضاف المصدر "كل الحكام في القائمة يتحصلون على مبلغ 7 آلاف ريال شهرياً، بواقع 385 ألف ريال شهرياً، و4.620 مليون ريال سنوياً".

وبخصوص الحكام الدوليين، - اللذين يشاركون في البطولات الخارجية فقط - والبالغ عددهم 19 حكما، أوضح المصدر "تم تمديد إعارتهم من أعمالهم الرئيسية للعام الثاني على التوالي، وهم: 7 حكام ساحة، 9 حكام مساعدين، 2 حكام صالات، وحكم كرة شاطئية واحد".