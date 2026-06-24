قدر الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" أن تتجاوز مبيعات التذاكر الإجمالية من المباراة النهائية لكأس العالم 2026 وحدها 115 مليون دولار أمريكي. كما أن ّ باقات الضيافة والأجنحة قد تُدر عشرات الملايين الإضافية.

وقال "فيفا " في تقرير له على موقعه أنه من المتوقع أن يفوق الطلب على حضور المباراة النهائية العرض بأضعاف. ونظرًا لسعة الملعب التي تبلغ نحو 82,500 متفرج، فمن المتوقع أن يكون الحضور قريبًا من السعة الكاملة، حيث أفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن نسبة الإشغال خلال البطولة بلغت 99% تقريبًا. وأن الحضور المتوقع: ما بين 82,000 - 82,500 مشجع، ما يعني بيع جميع التذاكر تقريبًا.

وتجرى ملعب المباراة النهائية في 19 يوليو 2026 على ملعب ميتلايف (الاسم الرسمي للفيفا: ملعب نيويورك نيو جيرسي)، ويقع في منطقة إيست روثرفورد، نيو جيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية وتبلغ التكلفة الإنشاء الأصلية للمعلب 1.6 مليار دولار أمريكي حيث تم افتتاحه في 2010 وتبلغ سعة الملعب في كأس العالم نحو 82,500 متفرجا. وأن متوسط ​​سعر التذكرة للمباراة النهائية: نحو 1,400 دولار أمريكي، كما أن الإيرادات المتوقعة للفيفا من كأس العالم 2026: 11-15 مليار دولار أمريكي في ظل تطبيق الفيفا نظام بيع التذاكر وهو مايسمى التسعير الديناميكي، وتم بناء ملعب ميتلايف، موطن فريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس في دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين ، وهو أكبر ملعب في دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين.

وقد أعاد الفيفا تسميته إلى "ملعب نيويورك نيو جيرسي" خصيصًا لهذه البطولة. سيستضيف الملعب ثماني مباريات، بما فيها المباراة النهائية.

وبشأن أسعار التذاكر الرسمية المطروحة حسب الفئة، الفئة الثالثة : 400-650 دولارًا الفئة الثانية: 800-1200 دولارًا الفئة الأولى: 2000-4000 دولارًا ، الضيافة/كبار الشخصيات: 5000-11000 دولارًا أمريكيًا فأكثر. كما أن أحدث أسعار التذاكر المميزة المُبلغ عنها للفئة الفئة الثالثة : 5785 دولارًا الفئة الثانية: 7380 دولارًا الفئة الاولى: 10990 دولارًا كما أن قوائم إعادة بيع التذاكر المميزة قد تصل إلى 2.3 مليون دولار . حيث أدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم نظام التسعير الديناميكي لأول مرة، مما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار مع ازدياد الطلب.

وعن أهم المحاور الاقتصادية لهذه المباراة لكأس العالم 2026 فانه يعد أغلى نهائي لكأس العالم على الإطلاق. وحوّل التسعير الديناميكي بيع التذاكر إلى مصدر دخل رئيسي. قد تُدرّ المباراة النهائية وحدها أكثر من 100 مليون دولار أمريكي من التذاكر. بسعة 82,500 مقعد، يُعدّ ملعب ميتلايف أكبر ملعب يستضيف نهائيات كأس العالم منذ باسادينا 1994. وتزداد أهمية منتجات كبار الشخصيات والضيافة في النموذج التجاري للفيفا.

ونظرًا للطلب غير المسبوق، رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أسعار التذاكر، حيث بلغ سعر أفضل المقاعد في المباراة النهائية 10,990 دولارًا أمريكيًا، بينما ساهمت باقات كبار الشخصيات والضيافة في رفع الإيرادات بشكل ملحوظ.

أما بالنسبة لمباريات دور المجموعات، فتُعدّ المباريات التي تضم الدولة المضيفة ودولًا كروية بارزة هي الأكثر جذبًا تجاريًا: المباراة الأكثر طلبًا في دور المجموعات: المكسيك ضد كوريا الجنوبية على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، حيث بلغ متوسط ​​سعر التذكرة أكثر من 4,000 دولار أمريكي. المباراة الأكثر طلبًا في الولايات المتحدة هي الولايات المتحدة ضد أستراليا في سياتل والولايات المتحدة ضد تركيا في لوس أنجلوس، حيث بلغ متوسط ​​سعر التذكرة في سوق إعادة البيع ما بين 2,100 و2,300 دولار أمريكي.

المباراة الأكثر طلبًا على أرض محايدة: كولومبيا ضد البرتغال في ميامي، حيث بلغ متوسط ​​سعر التذكرة نحوا 2,570 دولارًا أمريكيًا على منصات إعادة بيع التذاكر.

حول رأي صحيفة الغارديان البريطانية في أسعار تذاكر كأس العالم علق جاك باير، كاتب في هيئة التحرير. قد تساعد أسعار التذاكر المرتفعة الفيفا على جني 15 مليار دولار في كأس العالم هذا... بلغ متوسط ​​إيرادات التذاكر والضيافة لكل مباراة في عام 2022 نحوا 14.5 مليون دولار. تشير ميزانية الفيفا البالغة 3.1 مليار دولار لعام 2026 إلى متوسط.

وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إنه اعتبارًا من 10 يونيو، تم بيع أكثر من 6 ملايين تذكرة للحدث - مما يدل على طلب "غير مسبوق.

ستحطم هذه المباراة جميع الأرقام القياسية التاريخية في إيرادات تذاكر المباريات. تفاصيل إيرادات تذاكر يوم المباراة: بينما يبدأ سعر السوق الأساسي للفيفا للمباراة النهائية من 10,990 دولاراً أمريكياً لتذاكر الفئة الأولى، تتوزع الإيرادات على فئات مختلفة: فئة المقاعد، متوسط ​​السعر الأساسي، الحجم المتوقع، حصة الإيرادات المقدرة.

الفئة الأولى (مميزة): 10,990 دولاراً أمريكياً نحوالي 15,000 مقعد، نحو 40%. الفئتان 2 و3 (متوسطة): من 3,500 إلى 7,000 دولاراً أمريكياً + نحوا45,000 مقعد، نحو 35%. الفئة 4 (عامة): من 1,500 إلى 2,500 دولاراً أمريكياً + نحو 12,500 مقعد، نحو 12%.

أما أجنحة كبار الشخصيات وباقات الضيافة: من 25,000 إلى 50,000 دولاراً أمريكياً + نحو 10,000 مقعد للشركات، نحو 13%. ملاحظة: على السوق الثانوي الرسمي في أسواق التذاكر، ارتفعت أسعار مقاعد الفئة الأولى المحددة إلى مستوى مذهل بلغ 16,098 دولارًا، مع وصول أسعار التذاكر في المناطق النائية إلى سبعة أرقام.

وتقول صحيفة CONSVERATION البريطانية في هذا الصعيد أن بيانات الفيفا تؤكد أن متوسط ​​إشغال الملاعب الحالي في البطولة يبلغ 99.54% في الدول المضيفة الثلاث، مما يعكس البيع الكامل المتوقع للتذاكر في المباراة النهائية. ويستفيد مركز نيويورك/نيوجيرسي من شبكة نقل متعددة المطارات ، قادرة على استيعاب ما يقدر بنحو 250,000 مشجع دولي وافد خلال الأسبوع الأخير وحده.

وعلى السياق الاقتصادي الكلي الأوسع: تُشكل المباراة النهائية ركيزة أساسية لإطار مالي طموح للغاية مصمم لزيادة عائدات البطولة إلى أقصى حد. توسيع نطاق البطولة: الانتقال إلى هيكل يضم 48 فريقًا و104 مباريات في 16 مدينة يُمكّن هذا النظام الفيفا من استهداف ما بين 2.3 مليار دولار و7.4 مليار دولار من مبيعات التذاكر والضيافة فقط.

أهداف الإيرادات الإجمالية: بفضل هيكل التسعير الديناميكي للتذاكر المُطبق في جميع الملاعب المُضيفة في الولايات المتحدة، تتراوح الإيرادات الإجمالية المُتوقعة لدورة 2026 بين 10.9 مليار دولار و15 مليار دولار.

أثر العجز المحلي: بينما تُحقق الفيفا عوائد عالمية غير مسبوقة، تواجه اللجان التنظيمية المحلية في المدن الأمريكية الإحدى عشرة تحديات فريدة، حيث تُشير التقارير إلى عجز جماعي في الميزانية البلدية يبلغ 250 مليون دولار بسبب ارتفاع تكاليف الأمن البلدية وتحديث الملاعب.