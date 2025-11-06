تصدرت أكاديمية نادي برشلونة الإسباني قائمة الأكاديميات الأكثر قيمة سوقية في العالم، حيث بلغت 1.3 مليار يورو، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وكشف الموقع الألماني أن الدراسة التي أجراها لتحديد الأكاديمية الأغلى بعدد اللاعبين المنتشرين في الأندية ولم يصلوا عامهم الـ 19، حيث استبعد فئة الشباب (تحت 23 عاماً) من الدراسة.

وبلغت قيمة 2375 لاعبا صاعدا في 15 أكاديمية أو يمثلون فرق المحترفين أو الفئات السنية المختلفة أعمارهم أصغر من 19 عاماً 10.922 مليار يورو، من بينهم الإسباني لامين لامال الذي تبلغ قيمته 200 مليون يورو كأغلى لاعب في العالم.

تشيلسي يحتل الوصافة بـ 1.08 مليار يورو

وبلغت القيمة السوقية لبرشلونة 1.3 مليار يورو، ولعدد 295 لاعبا صاعدا، يليه تشيلسي بقيمة بلغت 1.08 مليار يورو شملت 107 لاعبين، ثم بنفيكا البرتغالي بقيمة سوقية بلغت 825 مليون يورو، وشملت 253 لاعبا.

كما حل رابعاً في القائمة بايرن ميونخ الألماني في المركز السادس بقيمة سوقية بلغت 719 مليون يورو لـ 182 لاعبا، آرسنال الإنجليزي (القيمة السوقية: 782 مليون يورو وعدد اللاعبين: 84)، أياكس أمستردام الهولندي (القيمة السوقية: 819 مليون يورو وعدد اللاعبين: 239)، باريس سان جيرمان الفرنسي (القيمة السوقية: 688 مليون يورو وعدد اللاعبين: 173)، سبورتينج لشبونة البرتغالي (القيمة السوقية: 687 مليون يورو وعدد اللاعبين: 221)، أندرلخت البلجيكي (القيمة السوقية: 667 مليون يورو وعدد اللاعبين: 160)، ورين الفرنسي (القيمة السوقية: 620 مليون يورو وعدد اللاعبين: 84).

شهدت القائمة وجود ريال مدريد الإسباني في المركز الـ 11 بقيمة سوقية بلغت 600 مليون يورو لعدد 280 لاعبا، بورتو البرتغالي في المركز الـ 13 بقيمة سوقية بلغت 560 مليونا لعدد 192 لاعبا.

ريفر بليت الأرجنتيني، جاء في المركز الأول في الأكاديميات خارج القارة الأوروبية بقيمة سوقية بلغت 556 مليون يورو لعدد 151 لاعبا، يليه يوفنتوس الإيطالي في المركز الـ 14 في القائمة 517 مليون يورو لعدد 250 لاعبا وأخيراً فلامنجو البرازيلي بقيمة بلغت 502 مليون يورو لعدد 106 لاعبين.