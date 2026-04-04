1.1 مليار يورو إيرادات كرة القدم البرتغالية بدعم من سوق الانتقالات

سجل قطاع كرة القدم في البرتغال نموًا غير مسبوق خلال موسم 2024-2025، مع وصول الإيرادات إلى مستوى قياسي بلغ 1.133 مليار يورو، وفق بيانات رابطة الدوري البرتغالي.

وبحسب موقع palco23، تُظهر التقديرات أن كرة القدم تمثل نحو 0.32% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بزيادة تصل إلى 44% على أساس سنوي، بينما بلغت القيمة المضافة للاقتصاد نحو 956 مليون يورو، ما يظهر تنامي تأثير الصناعة الرياضية في النشاط الاقتصادي.

من الجانب المالي، ارتفعت العوائد الضريبية المرتبطة بالقطاع إلى 288 مليون يورو، بزيادة 7.5% مقارنة بالفترة السابقة، في حين لعبت سوق انتقالات اللاعبين دورًا رئيسيًا في هذا النمو، مع تسجيل إيرادات بلغت 636 مليون يورو، بارتفاع نحو 50%.

وقال رينالدو تيكسيرا إن هذه النتائج “تعزز مكانة كرة القدم الاحترافية كقطاع أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات”، مشيرًا إلى أن النمو الحالي يظهر ترسيخًا مستدامًا لمكانة اللعبة اقتصاديًا.

نمو الدوري الإسباني

وفي سياق أوروبي أوسع، يواصل الدوري الإسباني تحقيق نمو مالي، إذ بلغت الإيرادات المعدّلة للأندية 5.464 مليار يورو في موسم 2024-2025، بزيادة 8.1% مقارنة بالموسم السابق. وتشير التوقعات إلى استمرار هذا المسار التصاعدي، مع إمكانية تجاوز 5.7 مليار يورو في 2025-2026، والاقتراب من 6 مليارات يورو خلال الموسمين التاليين.

وتظهر هذه المؤشرات اتجاهاً متناميًا في صناعة كرة القدم الأوروبية نحو تعزيز الإيرادات التشغيلية، مدعومة بحقوق البث، والرعايات، وسوق الانتقالات، ما يعزز من دورها كقطاع اقتصادي مؤثر يتجاوز كونه نشاطًا رياضيًا.