10990 دولارا أغلى تذكرة لنهائي كأس العالم في ملعب ميتلايف

أظهرت أول عملية بيع تذاكر مفتوحة لنهائي كأس العالم هذا الصيف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد باع أغلى تذكرة دخول عامة لمباراة في تاريخ كرة القدم.

وفرض الفيفا على المشجعين رسوما تصل إلى 10990 دولارا مقابل امتياز مشاهدة المباراة النهائية للبطولة في ملعب ميتلايف يوم الأحد 19 يوليو المقبل، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" حيث يمثل هذا السعر زيادة 38 % على سعر 8680 دولارا الذي تم الإعلان عنه كأغلى تذكرة خلال بيع الأعضاء في ديسمبر الماضي.

ارتفاع اسعار الفئة الثانية من التذاكر 32%

كما كشفت عملية البيع المفتوحة ليلة الأربعاء للمباراة النهائية، و17 مباراة من أصل 72 مباراة في دور المجموعات، أن أسعار تذاكر الفئة الثانية ارتفعت 32% لتصل إلى 7380 دولارا بينما أصبحت أسعار تذاكر الفئة الثالثة 5785 دولارا بزيادة قدرها 38%.

وتعتبر أسعار الفئات الثلاث الأولى أعلى بكثير من تكلفة أغلى مقعد في نهائي كأس العالم 2022 في قطر، والذي تنافست فيه الأرجنتين وفرنسا، والذي كان يعادل 1604 دولارات.

10 دقائق لإصلاح الموقع الإلكتروني للفيفا

اضطر المشجعون العاديون الذين لا يملكون رمز الدخول إلى العودة إلى الطابور الرئيسي، كما أفاد المشجعون عبر الإنترنت أن الأمر استغرق من الفيفا ما يصل إلى 10 دقائق لإصلاح الموقع الإلكتروني وإعادة توجيه المستخدمين إلى رابط التذاكر الصحيح.

ضمن الاتحاد الدولي لكرة القدم عددا غير محدد من التذاكر حيث يتوقع أنها حوالي 10% من إجمالي الحصة المخصصة لكل دولة مشاركة، بتكلفة 59 دولارا.