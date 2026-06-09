100 ألف دولار مكافأة حكام مونديال 2026 .. وتتضاعف في الأدوار الإقصائية

تصل مكافأة حكام نهائيات كأس العالم 2026 التي ستنطلق بعد غدٍ الخميس في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك (100) ألف دولار، وذلك وفقاً لصحيفة "The Times".

وصل عدد الحكام المشاركين في هذا الحدث العالمي 52 حكماً، و 88 حكم مساعد لهم، و30 حكماً من حكام تقنية الفيديو.

بحسب الصحيفة: "سيحصل كل حكم يشارك في هذه الحدث ويدير مباريات دور المجموعات على مبلغ قدره مئة ألف دولار وهو مبلغ يمثل ضعف ما كان يتقاضاه حكام كأس العالم 2014، وسيتصاعد حجم المكافأة في لقاءات الأدوار الإقصائية لتصل إلى أعلى مكافأة سيتحصل عليها حكام المباراه النهائية".

وقال بيرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي "فيفا ": الحُكام الذين تم اختيارهم هم الأفضل على مستوى العالم، حيث كانوا ضمن مجموعة أوسع من الحُكام الذين جرى تحديدهم وتمت متابعتهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كما شاركوا في ندوات وأداروا مباريات في بطولات الاتحاد الدولي، إضافة إلى ذلك، جرى تقييم أدائهم بانتظام في المباريات المحلية والدولية".

وأضاف: " تلقّى الحكام المختارون دعماً شاملاً من مدربينا المتخصصين في اللياقة البدنية ومن طواقمنا الطبية، بمن في ذلك أخصائي العلاج الطبيعي وأخصائي الدعم النفسي، وسيستمرون في تلقي هذا الدعم".