حدد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، 10 شركات إيطالية سياحية معتمدة للجماهير الإيطالية الراغبة في حضور بطولة كأس السوبر الإيطالي التي تحتضنها السعودية للمرة الرابعة، وقيمة جوائزها 16.2 مليون يورو.

وتقام البطولة على أرض ملعب "الأول بارك" ما بين الـ 18 والـ 22 من ديسمبر المقبل في الرياض، بمشاركة نابولي بطل الدوري الإيطالي ووصيفه إنتر ميلان، إلى جانب بولونيا حامل لقب كأس إيطاليا، ووصيفه أي سي ميلان.

وأكدت الشركات السياحية أن رحلاتها ستكون من ميلانو، بيرغامو، نابولي، وبولونيا إلى الرياض مباشرة، تشمل الترحيب والمساعدة الشخصية عند الوصول إلى المطار، خدمة نقل ذهابًا وإيابًا من وإلى المطار والفندق في مركبة فاخرة مكيفه مع إقامة لمدة 5 ليالي، وليلتان في غرفة قياسية شاملة تذاكر المباريات المختارة مع بوفيه إفطار يومي في الفندق، موضحه أن ضريبة القيمة المضافة المحلية مشمولة، فيما أكدت أن السعر لا يشمل الرحلات الاختيارية، الأمتعة والنفقات الشخصية، وتكاليف التأشيرة، حيث تصل قيمة الباقة إلى أكثر من 2500 يورو (10.9 ألف ريال) إضافة لوجود باقات أقل من 6 آلاف ريال.

كما قدم الاتحاد الإيطالي للجماهير الإيطالية تعريف بعدد من مواقع في الرياض السياحية التي تستحق الزيارة، مثل طريف في الدرعية، سوق الزل وقصر المصمك وسط الرياض، بوليفارد سيتي، والعديد من الرحلات الصحراوية المختلفة.

وتبلغ قيمة جوائز البطولة 15 مليون يورو، حيث يحصل البطل على 8 ملايين، الوصيف 5 ملايين، ومليون للفريقين المغادرين من الدور الأول.

من جهته، طرحت اللجنة المنظمة تذاكر مباريات البطولة، التي تبدأ من 70 ريالا فيما تصل الفئة الأعلى لـ 1000 ريال.