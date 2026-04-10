يوفنتوس يمدد عقد مدربه سباليتي مقابل 5 ملايين يورو سنويا

جدد نادي يوفنتوس ‌الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة عقد مدربه لوتشيانو سباليتي حتى ​2028 مقابل 5 ملايين يورو سنويا حسب المصادر المتداولة.

وتولى سباليتي، الذي سبق له تدريب إنتر ميلان ونابولي ومنتخب إيطاليا، مسؤولية يوفنتوس في أكتوبر من العام الماضي عقب إقالة إيجور تيودور بعد سلسلة من النتائج المتواضعة.

ويمكن أن يصل إجمالي الراتب إلى 6 ملايين يورو سنوياً في حال تحقيق عديد من النتائج الجيدة على مستوى الفريق.

وشهد الراتب زيادة ملحوظة مقارنة براتبه الأول عند تعيينه في أكتوبر 2025، والذي كان يبلغ نحو 3 ملايين يورو سنوياً.

ويعد سباليتي ضمن قائمة أعلى 5 مدربين أجراً في الدوري الإيطالي لموسم 2026، خلف أنطونيو كونتي مدرب نابولي الذي يتصدر القائمة برصيد 8 ملايين يورو سنويا.

وكان سباليتي وقع في البداية عقدا ‌قصير الأجل ‌حتى نهاية الموسم، وأفادت وسائل ​إعلام ‌إيطالية ⁠بوجود بنود ​تجديد ⁠مرتبطة بمعايير الأداء، وفي مقدمتها التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال داميان كومولي الرئيس التنفيذي ليوفنتوس في بيان: "يسعدنا تمديد عقد لوتشيانو لموسمين إضافيين حيث إنه منذ انضمامه إلى عائلة يوفنتوس، كان له تأثير فوري وإيجابي للغاية في لاعبينا والنادي بأكمله".

ويحتل يوفنتوس ‌المركز الخامس في الترتيب ‌برصيد 57 نقطة، ويطمح إلى إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، إذ يتأخر بفارق نقطة واحدة عن كومو صاحب المركز الرابع. ومع ذلك، لا يزال الفريق بعيدا عن الوتيرة ‌التي يفرضها المتنافسان على اللقب إنتر ميلان (72 نقطة) ونابولي (65 نقطة).