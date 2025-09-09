يوفنتوس يربط صفقة نونيز بالتأهل لدوري الأبطال لتأمين السيولة المالية

اشترطت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، تأهل فريقها إلى دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز" لإتمام عملية انتقال الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم نادي الهلال السعودي، لتدعيم خط هجومه الموسم المقبل.

يوفنتوس، يحتل المركز الخامس في الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نادي كومو، وسط ملاحقة شرسة من روما (54 نقطة)، وأتالانتا (53 نقطة) مع تبقي 7 جولات على نهاية الموسم.

راتب نونيز

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أبدى يوفنتوس رغبته الجادة في التعاقد مع المهاجم الأوروغوياني (26 عاماً) خاصة بعد موافقة اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية 25 مليون يورو على تخفيض راتبه البالغ 23 مليون يورو في العام لإتمام عملية انتقاله مطلع العام المقبل.

وأضافت "تحرك يوفنتوس الفعلي لإتمام الصفقة يعتمد بشكل كلي على تأهله الرسمي للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، وذلك لضمان الميزانية المالية اللازمة لتغطية تكاليف الصفقة ورواتب اللاعب".

استبعاد اللاعب

الهلال، استبعد اللاعب من قائمة الفريق المحلية في دوري روشن السعودي، تم اتخاذ هذا القرار في يناير 2026 لإفساح المجال لقيد صفقات أجنبية جديدة، ما جعل مشاركات نونيز تقتصر فقط على دوري أبطال آسيا للنخبة وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.