الأربعاء, 15 أبريل 2026 | 27 شَوَّال 1447
يوفنتوس يربط صفقة نونيز بالتأهل لدوري الأبطال لتأمين السيولة المالية

إبراهيم بن محمد من الرياض
الأربعاء 8 أبريل 2026 16:57 |1 دقائق قراءة
يوفنتوس يضع نونيز هدفا للتعاقد معه الموسم المقبل.

اشترطت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، تأهل فريقها إلى دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز" لإتمام عملية انتقال الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم نادي الهلال السعودي، لتدعيم خط هجومه الموسم المقبل.

يوفنتوس، يحتل المركز الخامس في الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نادي كومو، وسط ملاحقة شرسة من روما (54 نقطة)، وأتالانتا (53 نقطة) مع تبقي 7 جولات على نهاية الموسم.

الهلال يتعاقد مع نونيز من ليفربول .. الإضافات ترفع الصفقة إلى 65 مليون يورو

تعاقد نادي الهلال مع المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز لمدة 3...

Sat, 09 2025

راتب نونيز

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أبدى يوفنتوس رغبته الجادة في التعاقد مع المهاجم الأوروغوياني (26 عاماً) خاصة بعد موافقة اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية 25 مليون يورو على تخفيض راتبه البالغ 23 مليون يورو في العام لإتمام عملية انتقاله مطلع العام المقبل.

وأضافت "تحرك يوفنتوس الفعلي لإتمام الصفقة يعتمد بشكل كلي على تأهله الرسمي للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، وذلك لضمان الميزانية المالية اللازمة لتغطية تكاليف الصفقة ورواتب اللاعب".

6 % من إيرادات الأندية الإيطالية أنفقت على وكلاء اللاعبين خلال عقد.

الأندية الإيطالية تنفق ملياري يورو على وكلاء اللاعبين خلال عقد

أنفقت أندية الدوري الإيطالي نحو 6% من إيراداتها على وكلاء اللاعبين...

Mon, 06 2026

استبعاد اللاعب

الهلال، استبعد اللاعب من قائمة الفريق المحلية في دوري روشن السعودي، تم اتخاذ هذا القرار في يناير 2026 لإفساح المجال لقيد صفقات أجنبية جديدة، ما جعل مشاركات نونيز تقتصر فقط على دوري أبطال آسيا للنخبة وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال، يوفنتوس، دوري أبطال أوروبا، الدوري السعودي
