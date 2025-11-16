الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 17 نوفمبر 2025 | 26 جُمَادَى الْأُولَى 1447
فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) على نادي مرسيليا الفرنسي 70 ألف يورو على خلفية أحداث شغب وقعت خلال مباراته ضد ضيفه أتالانتا الإيطالي (0/1) في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا في الخامس من الشهر الجاري.

وأوضح الاتحاد القاري في بيان على موقعه الرسمي للجنة الانضباط التابعة له أن مرسيليا عوقب بإغلاق جزئي للمدرج الجنوبي في ملعب فيلودروم في مباراته المقبلة في المسابقة ضد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في 25 نوفمبر الجاري.

كما فرض ويفا غرامات مالية عدة على مرسيليا بلغ مجموعها أكثر من 71 ألف يورو بسبب الألعاب النارية، إلقاء المقذوفات واستخدام الليزر.

وأضاف ويفا أنه تم إيقاف مدرب حراس المرمى ألكسندر سالفا لمباراتين "لإهانة أحد الحكام أو استخدام ألفاظ مسيئة تجاهه" خلال الهزيمة أمام أتالانتا والتي جاءت في ختام المباراة عقب حادثة مثيرة للجدل.

