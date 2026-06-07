وزير الرياضة يدشّن مركز النخبة للرياضات القتالية في جدة

دشّن وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مركز النخبة للرياضات القتالية في جدة، على مساحة إجمالية تبلغ 3 آلاف متر مربع.

ويشمل المركز مناطق مخصصة للتدريب البدني، وصالات خاصة للرياضات القتالية بخمس مساحات تدريبية، ومرافق للاستشفاء والعلاج (ساونا، أحواض ساخنة وباردة)، ومساحات للتغذية ودعم الرياضيين، ومكاتب إدارية، ومرافق وخدمات مساندة للرياضيين.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن القطاع الرياضي يحظى بدعم ورعاية واهتمام القيادة، الأمر الذي كان له الأثر الأكبر في تطور الرياضة السعودية، وقال: "على جميع الرياضيين السعوديين الاستفادة من المقدرات والفرص المتاحة".

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يضم المركز فريقاً من إخصائيي الإعداد البدني الذين يشرفون على تصميم برامج تدريبية فردية ومتخصصة باستخدام تقنيات تحليل الأداء واللياقة البدنية (VALD)، وإخصائيي التغذية الرياضية "خطط غذائية فردية ومكملات غذائية"، وتحليل الأداء "تحليلات فنية وبايوميكانيكية للرياضات القتالية عبر تصوير وتحليل الحصص التدريبية"، وعلم النفس الرياضي "جلسات فردية وبرامج تدريب ذهني وورش عمل تركز على الدافعية، والتنظيم الذاتي، والتماسك الاجتماعي، والصحة النفسية"، والأطباء، وإخصائيي العلاج الطبيعي.

من جهته، أوضح الأمين والرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن أن مركز جدة للرياضات القتالية يمثل مرحلةً ضمن سلسلة من مراكز النخبة في السعودية.

وقال: "سيتم تدشين مركز الرياض للرياضات القتالية في يوليو المقبل، ويتكون من 5 مساحات تدريبية قتالية ومساحة MMA، وصالة رياضية، وخدمات طبية للأداء العالي"، وأضاف: "في ديسمبر 2026، سيتم افتتاح مركز تدريب رياضيي النخبة في الرياض، بطاقة تشغيلية تصل إلى 10 آلاف شخص شهريًّا، ويتضمن 10 مساحات تدريبية قتالية، وملعباً ومضماراً لألعاب القوى، وصالة رياضية".

وبيّن باعشن أنه سيتم البدء بالتشغيل التجريبي لمراكز تدريب النخبة لألعاب القوى عام 2027، في جازان وبيشة، على أن تتضمن مضماراً بمسافة 400م معتمداً دوليًّا، ومناطق لألعاب الرمي، وصالة رياضية متعددة الاستخدامات.

ويركز المركز على تطوير الرياضات القتالية أبرزها الجودو، والجوجيتسو، والمصارعة، والتايكوندو، الكاراتيه بمعدل 250 رياضيًّا ورياضية في الحصة التدريبية الواحدة.