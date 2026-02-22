الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 28 فبراير 2026 | 11 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.26
(2.54%) 0.18
مجموعة تداول السعودية القابضة136.8
(-0.29%) -0.40
الشركة التعاونية للتأمين135.7
(-1.88%) -2.60
شركة الخدمات التجارية العربية105
(0.38%) 0.40
شركة دراية المالية5.19
(-0.38%) -0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب37.7
(-1.57%) -0.60
البنك العربي الوطني20.6
(0.24%) 0.05
شركة موبي الصناعية10.3
(-4.19%) -0.45
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة26.76
(-0.52%) -0.14
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.5
(1.73%) 0.28
بنك البلاد25.6
(-1.01%) -0.26
شركة أملاك العالمية للتمويل10.32
(-0.77%) -0.08
شركة المنجم للأغذية50.8
(1.20%) 0.60
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.29
(-0.41%) -0.05
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54.2
(-1.09%) -0.60
شركة سابك للمغذيات الزراعية123.8
(-2.52%) -3.20
شركة الحمادي القابضة24.4
(-0.16%) -0.04
شركة الوطنية للتأمين12.1
(1.42%) 0.17
أرامكو السعودية24.96
(-3.03%) -0.78
شركة الأميانت العربية السعودية13.09
(-0.61%) -0.08
البنك الأهلي السعودي41.68
(-1.65%) -0.70
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات25.2
(-2.02%) -0.52
الرياضة

وزير الرياضة: السعودية استضافت 150 فعالية وبطولة منذ 2018

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الأحد 22 فبراير 2026 17:41 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
وزير الرياضة: السعودية استضافت 150 فعالية وبطولة منذ 2018

قال وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ "إن مختلف قطاعات الدولة ومنها القطاع الرياضي، تواصل السير بثبات في رحلة التطور والتنمية الشاملة التي تعيشها المملكة، في ظل الدعم والاهتمام الكبيرين من قبل القيادة".

أضاف بمناسبة يوم التأسيس، أن "ذلك تجسّد في تحقيق عديد من الأرقام، ومنها استضافة المملكة لأكثر من 150 فعالية وبطولة عالمية وقارية منذ عام 2018 وحتى الآن، وصل فيها عدد الحضور لهذه المناسبات لأكثر من 3.5 مليون زائر، فضلًا عن تحقيق القطاع الرياضي المستهدف في رؤية السعودية 2030 بوصول نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع المحلي إلى 59.1%".

أشار إلى أن يوم التأسيس يجسّد عمق الدولة الراسخ منذ عهد الإمام محمد بن سعود، وما أرسته تلك المرحلة من دعائم الوحدة والاستقرار.

تابع، "على امتداد ثلاثة قرون، واصل هذا الوطن مسيرة البناء والتمكين، حتى عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، والذي شكّل نقطة تحول مفصلية في بناء الدولة الراسخة الحديثة، ومن بعده أبناؤه الملوك وصولًا إلى العهد الزاهر، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد،  والذي وصلت فيه المملكة إلى الريادة بتحقيق الإنجازات، وفق رؤى شاملة في شتى المجالات".

التعريفات
يوم التأسيسالسعودية
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية