وزير الرياضة: السعودية استضافت 150 فعالية وبطولة منذ 2018

قال وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ "إن مختلف قطاعات الدولة ومنها القطاع الرياضي، تواصل السير بثبات في رحلة التطور والتنمية الشاملة التي تعيشها المملكة، في ظل الدعم والاهتمام الكبيرين من قبل القيادة".

أضاف بمناسبة يوم التأسيس، أن "ذلك تجسّد في تحقيق عديد من الأرقام، ومنها استضافة المملكة لأكثر من 150 فعالية وبطولة عالمية وقارية منذ عام 2018 وحتى الآن، وصل فيها عدد الحضور لهذه المناسبات لأكثر من 3.5 مليون زائر، فضلًا عن تحقيق القطاع الرياضي المستهدف في رؤية السعودية 2030 بوصول نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع المحلي إلى 59.1%".

أشار إلى أن يوم التأسيس يجسّد عمق الدولة الراسخ منذ عهد الإمام محمد بن سعود، وما أرسته تلك المرحلة من دعائم الوحدة والاستقرار.

تابع، "على امتداد ثلاثة قرون، واصل هذا الوطن مسيرة البناء والتمكين، حتى عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، والذي شكّل نقطة تحول مفصلية في بناء الدولة الراسخة الحديثة، ومن بعده أبناؤه الملوك وصولًا إلى العهد الزاهر، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، والذي وصلت فيه المملكة إلى الريادة بتحقيق الإنجازات، وفق رؤى شاملة في شتى المجالات".