هل يهدد ماكلروي عرش وودز المالي بعد إضافة أرباح الماسترز 2026؟

اقترب روري ماكلروي من معادلة أحد أبرز الأرقام القياسية في تاريخ الجولف، عقب فوزه بلقب بطولة الماسترز لعام 2026، ليصبح على بُعد نحو 6.3 مليون دولار فقط من تحطيم الرقم المسجل باسم تايجر وودز في أرباح جولة PGA Tour، وفقا لموقع Celebrity Net Worth.

اللاعب الأيرلندي الشمالي، نجح في الدفاع عن لقبه على ملعب أوجستا الوطني، مسجلًا 12 ضربة تحت المعدل، ليحصد جائزة مالية قياسية بلغت 4.5 مليون دولار، رفعت إجمالي أرباحه الرسمية في جولة PGA إلى نحو 114.7 مليون دولار.

ويأتي هذا الإنجاز بعد مسيرة طويلة امتدت 17 عامًا، سعى خلالها ماكلروي لتحقيق لقب الماسترز، قبل أن ينجح في كسره العام الماضي ويؤكد تفوقه هذا العام بالحفاظ على اللقب.

سباق الأرقام يشتد

تايجر وودز، لا يزال يتصدر قائمة أعلى اللاعبين تحقيقًا للأرباح في تاريخ جولة PGA بنحو 121 مليون دولار، يليه ماكلروي، ثم سكوتي شيفلر بأكثر من 103 ملايين دولار.

وتضم القائمة أسماء بارزة مثل Phil Mickelson وJustin Rose وDustin Johnson، ما يعكس تركز العوائد المالية في نخبة محدودة من اللاعبين.

ومع الارتفاع المتسارع في الجوائز المالية للبطولات الكبرى، يتوقع أن يتمكن ماكلروي من تجاوز رقم وودز خلال الموسم الجاري، خاصة إذا واصل نتائجه القوية قبل انطلاق تصفيات FedEx Cup.

الفجوة بين الأرباح والثروة

رغم أهمية أرقام جولة PGA، فإنها لا تعكس الحجم الحقيقي للثروات التي راكمها اللاعبون.

فبالنسبة لتايجر وودز، فإن أرباحه داخل الملاعب تمثل جزءًا محدودًا من ثروته المقدرة بنحو 1.3 مليار دولار، والتي جاءت أساسًا من عقود الرعاية والاستثمارات، أبرزها شراكته طويلة الأمد مع Nike، إلى جانب تعاقداته مع EA Sports وTaylorMade وغيرها.

في المقابل، تتجاوز الإيرادات الإجمالية لماكلروي بكثير أرباحه الرسمية، إذ تشمل مكافآت FedEx Cup التي تجاوزت 43 مليون دولار، إضافة إلى عوائد برامج الحوافز، ومكاسبه من جولة DP World Tour التي تقارب 68 مليون دولار.

نموذج متصاعد للثروة

ماكلروي، يعتمد على مزيج من الدخل الرياضي والتجاري، مدعومًا بعقود رعاية بارزة مع Nike وTaylorMade، تدر عليه نحو 35 مليون دولار سنويًا خارج المنافسات.

كما وسّع استثماراته عبر شركته الخاصة، لتشمل قطاعات التكنولوجيا والرياضة، بما في ذلك استثمارات في فريق Alpine F1 Team.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي أرباحه المهنية يتجاوز 400 مليون دولار، فيما تبلغ ثروته الحالية نحو 250 مليون دولار.

نمو العوائد في المستقبل

في ظل الفارق العمري البالغ 14 عامًا بين ماكلروي ووودز، واستمرار نمو العوائد المالية في رياضة الجولف، تبدو فرص اللاعب الأيرلندي قوية لتعزيز موقعه ليس فقط أحد أعظم اللاعبين، بل أيضًا أحد أبرز النماذج المالية في الرياضة العالمية خلال السنوات المقبلة.

ويبقى السؤال المطروح: هل ينجح ماكلروي في تحويل تفوقه الرياضي إلى تفوق مالي يقترب من إرث وودز خلال العقد المقبل؟