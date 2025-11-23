منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 التسويق التجاري لمبارياتها الودية الدولية والتحضيرية للمونديال، وذلك قبل 5 أيام من أول مباراة رسمية له في البطولة، وفقاً للتعليمات الصادرة من "فيفا" والتي اطلعت عليها "الاقتصادية".

وتقام مباريات البطولة في نسختها الـ33 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو من العام المقبل، وتلعب مبارياتها في 16 مدينة في 3 دول هي: أمريكا، وكندا، والمكسيك.

ويسمح الـ"فيفا" للمنتخبات المشاركة بإقامة مباريات ودية أخيرة قبل 5 أيام من افتتاح المونديال غير التجارية فقط بدون جمهور بعد الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد المضيف المعني، والاتحادات القارية المعنية والـ"فيفا" مع مراعاة الظروف السائدة، مثل جودة أرض الملعب، والطقس، والاعتبارات التشغيلية.

وشدد الـ"فيفا" على أنه يملك الحق في حجب موافقته على إقامة المباريات قبل شهر واحد من المباراة الافتتاحية للبطولة النهائية، وذلك لضمان جودة ملعب اللعب، وفي حالة الموافقة تتحمل الاتحادات الأعضاء المشاركة ذات الصلة جميع التكاليف ذات الصلة بما في ذلك رسوم الإيجار.

وأضاف: "على كل فريق الالتزام بلوائح الـ"فيفا" للإعلام والتسويق، ولوائح الفيفا للمعدات، وأي لوائح أو إرشادات أخرى سارية، ولا يجوز للمنتخبات التي تقع في نفس المجموعة في البطولة النهائية خوض مباريات ودية أو إعدادية ضد بعضها البعض".

وأبان الـ"فيفا" أن المباريات الودية والتحضيرية يجب أن تلعب وفقًا لقوانين اللعبة السارية، ونتيجتها سيتم احتسابها في تصنيف الـ"فيفا" الشهري للمنتخبات العالمية، ويُعيَّن حكام محايدون مدرجون في قوائم التحكيم الدولية لعام ٢٠٢٦.

وتابع "يجوز للمنتخبات جميع الحقوق المالية، والتسجيلات السمعية والبصرية والإذاعية، وحقوق إعادة الإنتاج والبث، وحقوق الوسائط المتعددة، وحقوق التسويق والترويج، وحقوق بيع التذاكر، أن تُسوّق تجاريًا".