لم يعد اسم المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند يتردد في ملاعب كرة القدم العالمية فحسب، بل شق طريقه بقوة إلى السجلات الرسمية للأحوال المدنية في بيرو، حيث أطلقت مئات العائلات اسم هداف مانشستر سيتي الإنجليزي على مواليدها الجدد، مدفوعة بالشغف الكبير الذي يحيط ببطولة كأس العالم 2026.

وأعلن السجل الوطني للأحوال المدنية في بيرو وفقاً لوسائل إعلام محلية عن أرقام مثيرة تعكس حجم الإعجاب باللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، تم تسجيل 468 مولوداً جديداً باسم "هالاند"، بينما اختار 91 آخرون منح أطفالهم الاسم الثنائي الكامل "إيرلينج هالاند"، وصعد الأمر بـ 4 عائلات إلى تسجيل الاسم الثلاثي المحاضر "إيرلينج براوت هالاند"، ووفقاً للبيانات الرسمية.

علّق إيفان توريس، المتحدث باسم مصلحة الأحوال المدنية لشبكة "باناميريكانا تليفيزيون" قائلاً "النجوم الكبار في عالم كرة القدم يمثلون دائماً مصدر إلهام للمواطنين في بيرو لاختيار أسماء رنانة ومشهورة لأطفالهم".

وأوضح توريس أن ذروة تسجيل هؤلاء المواليد بدأت بالتزامن مع الأيام الأولى لانطلاق المونديال، لكن الأرقام قفزت بشكل جنوني فور نجاح النرويج في إقصاء البرازيل والتأهل التاريخي إلى الدور ربع النهائي، ما دفع المسؤول البيروفي للقول مازحاً "هالاند بات بيروفياً أيضاً".

وقاد هالاند (25 عاماً) منتخب بلاده إلى إنجاز غير مسبوق بالوصول إلى ربع النهائي بعد تسجيله 7 أهداف في 4 مباريات فقط، من بينها ثنائية حاسمة أطاحت بالبرازيل بنتيجة (2-1)، وذلك قبيل المواجهة المرتقبة للفريق أمام إنجلترا مساء السبت.

ولا تعد هذه الظاهرة جديدة على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، حيث تمتلك بيرو تاريخاً طويلاً في تسمية الأطفال تيمناً بأساطير الملاعب.

وتكشف سجلات الدولة عن الأرقام الحالية للشخصيات التي تحمل أسماء نجوم اللعبة، حيث يتصدر نيمار القائمة التاريخية بـ 33,809 أشخاص يحملون اسم النجم البرازيلي، ليونيل ميسي يحمل اسمه 3,402 شخص، من بينهم 292 سُجلوا بالاسم الثنائي الكامل للأسطورة الأرجنتينية، لامين يامال سُجل 1241 شخصاً باسم الجوهرة الإسبانية الشابة، وكريستيانو رونالدو: يحظى الهداف البرتغالي بـ 1185 سمياً له في بيرو.

مع استمرار منافسات المونديال، يبدو أن ملاعب بيرو وشوارعها ومدارسها المستقبلية ستكون على موعد مع جيل جديد يحمل جينات الإعجاب بالهداف النرويجي المرعب.