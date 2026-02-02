الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 28 فبراير 2026 | 11 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.26
(2.54%) 0.18
مجموعة تداول السعودية القابضة136.8
(-0.29%) -0.40
الشركة التعاونية للتأمين135.7
(-1.88%) -2.60
شركة الخدمات التجارية العربية105
(0.38%) 0.40
شركة دراية المالية5.19
(-0.38%) -0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب37.7
(-1.57%) -0.60
البنك العربي الوطني20.6
(0.24%) 0.05
شركة موبي الصناعية10.3
(-4.19%) -0.45
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة26.76
(-0.52%) -0.14
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.5
(1.73%) 0.28
بنك البلاد25.6
(-1.01%) -0.26
شركة أملاك العالمية للتمويل10.32
(-0.77%) -0.08
شركة المنجم للأغذية50.8
(1.20%) 0.60
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.29
(-0.41%) -0.05
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54.2
(-1.09%) -0.60
شركة سابك للمغذيات الزراعية123.8
(-2.52%) -3.20
شركة الحمادي القابضة24.4
(-0.16%) -0.04
شركة الوطنية للتأمين12.1
(1.42%) 0.17
أرامكو السعودية24.96
(-3.03%) -0.78
شركة الأميانت العربية السعودية13.09
(-0.61%) -0.08
البنك الأهلي السعودي41.68
(-1.65%) -0.70
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات25.2
(-2.02%) -0.52
الرياضة

هالاند .. مكينة أهداف تنعش الخزينة البريطانية بـ 19.5 مليون يورو

نايف العتيبي
الأربعاء 18 فبراير 2026 23:34 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
هالاند .. مكينة أهداف تنعش الخزينة البريطانية بـ 19.5 مليون يوروالضرائب تكلف هالاند 1.6 مليون يورو شهريا.

لا يُعدّ المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز فحسب، بل هو أيضًا اللاعب الذي يدفع أكبر قدر من الضرائب في المملكة المتحدة، وفقا لأحدث تصنيف سنوي لصحيفة صنداي تايمز.

وبحسب الصحيفة، يتقاضى لاعب مانشستر سيتي منذ توقيعه على تمديد عقده حتى 2034 في يناير 2025، ما يقارب 2.6 مليون يورو شهريًا، أو ما يقارب 32 مليون يورو سنويًا كراتب فقط.

هالاند يتصدر القائمة كأكثر اللاعبين سداداً للضرائب بـ 16.9 مليون إسترليني.

100 مليون إسترليني ضرائب بريطانية على 10 لاعبين .. من الأكثر دفعا؟

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن أرقام قياسية جديدة تتعلق بمساهمات...

Mon, 02 2026

عقود الرعاية

ويُكمّل هذا الدخل من خلال عقود الرعاية والشراكات التجارية المختلفة.

وبحسب موقع سبورتيكو، يحتل اللاعب النرويجي المرتبة 18 بين أعلى الرياضيين أجرًا في العالم.

وبحسب قائمة ضرائب كرة القدم التي نشرتها صحيفة صنداي تايمز، يدفع هالاند 16.9 مليون جنيه إسترليني (19.5 مليون يورو) سنويًا كضرائب في المملكة المتحدة، أو ما يقارب 1.4 مليون جنيه إسترليني (1.6 مليون يورو) شهريًا.

في 179 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي منذ انضمامه من بوروسيا دورتموند 2022، سجل اللاعب النرويجي 151 هدفًا.

صلاح وكاسيميرو

يأتي محمد صلاح (ليفربول) في المرتبة الثانية بعد هالاند، حيث يدفع 14.5 مليون جنيه إسترليني (16.7 مليون يورو) كضرائب سنوية، يليه كاسيميرو (مانشستر يونايتد) في المرتبة الثالثة بـ 12.5 مليون يورو، ثم رحيم ستيرلينج (لاعب حر، 11.3 مليون يورو) وفيرجيل فان دايك (ليفربول، 11.2 مليون يورو).

عقد هالاند الأكثر ربحية في تاريخ الرياضة بـ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا

مدد النرويجي إرلينغ هالاند عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة...

Fri, 17 2025

ضرائب الدخل

روبرت واتس، مُعدّ تصنيفات صحيفة صنداي تايمز، أشار إلى أن الدوري الإنجليزي الممتاز يجذب أفضل لاعبي العالم ويُدرّ عائدات كبيرة للخزينة البريطانية من ضرائب الدخل ومساهمات الضمان الاجتماعي.

كما أشار إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت في الميزانية الأخيرة عن نيتها تغيير طريقة فرض الضرائب على لاعبي كرة القدم فيما يتعلق بعائدات حقوق صورهم، وهو مجال استفاد فيه العديد من اللاعبين سابقًا من معدل ضريبي أعلى.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية