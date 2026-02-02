هالاند .. مكينة أهداف تنعش الخزينة البريطانية بـ 19.5 مليون يورو

لا يُعدّ المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز فحسب، بل هو أيضًا اللاعب الذي يدفع أكبر قدر من الضرائب في المملكة المتحدة، وفقا لأحدث تصنيف سنوي لصحيفة صنداي تايمز.

وبحسب الصحيفة، يتقاضى لاعب مانشستر سيتي منذ توقيعه على تمديد عقده حتى 2034 في يناير 2025، ما يقارب 2.6 مليون يورو شهريًا، أو ما يقارب 32 مليون يورو سنويًا كراتب فقط.

عقود الرعاية

ويُكمّل هذا الدخل من خلال عقود الرعاية والشراكات التجارية المختلفة.

وبحسب موقع سبورتيكو، يحتل اللاعب النرويجي المرتبة 18 بين أعلى الرياضيين أجرًا في العالم.

وبحسب قائمة ضرائب كرة القدم التي نشرتها صحيفة صنداي تايمز، يدفع هالاند 16.9 مليون جنيه إسترليني (19.5 مليون يورو) سنويًا كضرائب في المملكة المتحدة، أو ما يقارب 1.4 مليون جنيه إسترليني (1.6 مليون يورو) شهريًا.

في 179 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي منذ انضمامه من بوروسيا دورتموند 2022، سجل اللاعب النرويجي 151 هدفًا.

صلاح وكاسيميرو

يأتي محمد صلاح (ليفربول) في المرتبة الثانية بعد هالاند، حيث يدفع 14.5 مليون جنيه إسترليني (16.7 مليون يورو) كضرائب سنوية، يليه كاسيميرو (مانشستر يونايتد) في المرتبة الثالثة بـ 12.5 مليون يورو، ثم رحيم ستيرلينج (لاعب حر، 11.3 مليون يورو) وفيرجيل فان دايك (ليفربول، 11.2 مليون يورو).

ضرائب الدخل

روبرت واتس، مُعدّ تصنيفات صحيفة صنداي تايمز، أشار إلى أن الدوري الإنجليزي الممتاز يجذب أفضل لاعبي العالم ويُدرّ عائدات كبيرة للخزينة البريطانية من ضرائب الدخل ومساهمات الضمان الاجتماعي.

كما أشار إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت في الميزانية الأخيرة عن نيتها تغيير طريقة فرض الضرائب على لاعبي كرة القدم فيما يتعلق بعائدات حقوق صورهم، وهو مجال استفاد فيه العديد من اللاعبين سابقًا من معدل ضريبي أعلى.