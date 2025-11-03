فيما احتفل "الآلة البشرية برقصة «الروبوت» عقب الهدف الأول، عاد إرلينج هالاند إلى التسجيل، بعد تعطلٍ مؤقت، ليقود مانشستر سيتي إلى فوزٍ كبير على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكداً أنه لا يزال يعيش «من أجل الأهداف»، كما وصفه مدربه بيب جوارديولا، وفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية.

المهاجم النرويجي الذي تبلغ قيمته السوقية 180 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت، أحرز ثنائية في الشوط الأول، ليقود فريقه إلى المركز الثاني في الترتيب، بعد أسبوعٍ من غيابه عن التسجيل في الخسارة أمام أستون فيلا.

كتب هالاند على حسابه في وسائل التواصل: «يبدو أنني لم أستطع إخفاء ذلك أكثر»، في إشارة إلى الانتقادات الساخرة التي تشبّهه بالآلة، وردّ عليه المهاجم الإنجليزي السابق بيتر كراوتش قائلاً: «أنا مشيت لكي تركضوا أنتم».

جوارديولا: هالاند بمستوى ميسي ورونالدو

أرقام هالاند تثير الإعجاب، إذ رفع رصيده إلى 13 هدفاً في الدوري و26 هدفاً مع النادي والمنتخب هذا الموسم، منها 8 على شكل ثنائيات في ملعب الاتحاد.

جوارديولا امتدح لاعبه بشدة بعد المباراة، قائلاً: «هل شاهدتم أرقامه؟ بالطبع وصل إلى مستوى ميسي ورونالدو، مع الفارق أن أرقامهما استمرت 15 عاماً... إنه يعيش من أجل الأهداف، ومن دونه سيكون الأمر صعباً».

وأكد المدرب الإسباني أن النجم النرويجي «قابل للتطوير ومتقبل للنقد»؛ مشيراً إلى أنه يتعامل معه بصرامة من أجل الحفاظ على مستواه العالي.

ويُعدّ مانشستر سيتي نفسه نموذجاً للثبات والهيمنة، إذ فاز بستة ألقاب دوري خلال آخر 8 مواسم إلى جانب دوري الأبطال عام 2023.

الهجوم الأكثر فتكا في العالم .. سريع وقوي

وبوجود هالاند في خط الهجوم، يمتلك الفريق أحد أكثر المهاجمين فتكاً في العالم، بفضل قوته وسرعته ودقته في إنهاء الهجمات.

هالاند قال بعد اللقاء لقناة «سكاي سبورتس»: «لم أسجل في المباراة السابقة، ولكن هدفي أن أساعد الفريق على الفوز، سواء بالتسجيل أو بصناعة الأهداف أو حتى في الالتحامات، المهم أن ننتصر».

حسب الإحصاءات، فإن هالاند هو اللاعب الوحيد منذ ليز فيرديناند (1995- 1996) الذي يسجل 13 هدفاً في أول 10 جولات، كما يمتلك أعلى معدل فرص متوقعة (إكس جي) في الدوري من دون تنفيذ ركلات جزاء، مساهماً بنسبة 65 في المائة من أهداف سيتي في الدوري ودوري الأبطال.

مدرب بورنموث، أندوني إراولا، قال عقب المباراة: «من شبه المستحيل التحضير لمواجهته، إنه مذهل، سريع وقوي».

هالاند ينضم إلى اللاعبين الأعلى أجرا في العالم

الدولي النرويجي، أصبح واحدا من اللاعبين الأعلى أجرا في العالم بعد توقيعه عقدا ضخما وطويلا مع فريقه الحالي في يناير الماضي، بعد تمديده 9 سنوات ونصف أي حتى 30 يونيو 2034.

وأكد موقع "توك سبورت" (talksport) البريطاني أن مجموع المبالغ المالية التي سيتلقاها هالاند خلال هذه الفترة ستبلغ 260 مليون جنيه إسترليني (حوالي 307 ملايين يورو).

وبحسب آخر تحديث لـ"ترانسفير ماركت"، يتساوى هالاند مع مبابي وجود بيلينجهام، في القيمة السوقية حيث تبلغ لكل واحد منهم نحو 180 مليون يورو، بفارق 20 مليونا عن لامين لامال الذي يتصدر قائمة الأغلى.