وجد بن هاربورج ضالته في نادي الخلود، الذي لا يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة ما يراه بيئة ملائمة لمشروعه الساعي لتنفيذه بخطوات بطيئة لكنها طموحة تتضمن بنية أساسية والتعاقد مع شبان موهوبين، أملا في أن يكون "برنتفورد أو برايتون آند هوف ألبيون" الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

في أغسطس 2024، طرحت وزارة الرياضة، 6 أندية سعودية للتخصيص (للبيع)، قبل أن تطرح في يوليو هذا العام الخلود ضمن المسار الثاني لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على أقطاب الرياض وجدة (الهلال والنصر والاتحاد والأهلي) عام 2023.

أول ناد سعودي يستحوذ عليه مستثمر أجنبي

وكان صعود الخلود لدوري الأضواء الموسم الماضي، سببا في أن يصبح أول ناد يستحوذ عليه مستثمر أجنبي إذ وجد الأمريكي هاربورج، المالك الشريك لقادش الإسباني، أنه النموذج المناسب للاستثمار.

هاربورج، قال في مقابلة مع "رويترز" عبر تطبيق زووم "الفريق لا يملك تاريخا كبيرا، معظم السعوديين لم يسمعوا به وهذا يعني أنه باستطاعتنا تكوينه بطريقتنا الخاصة، فالمشكلات (التي تواجه الملاك الجدد) هي التوقعات الكبيرة".

وأضاف "هذا النادي يمنحنا القدرة على التغيير، سنغير البنية الأساسية ويمكننا بناء قاعدة جماهيرية بالطريقة التي نريدها، إذا حاولنا الاستحواذ على فريق كبير والمنافسة مثل بقية الأندية فسنخسر".

ولا يتطلع هاربورج لنجاح سريع، رغم الوصول لدور الـ8 لكأس الملك هذا الموسم لأول مرة، إلا أنه يعتقد أن هدفه الموسم الحالي هو عدم الهبوط.

البناء يحتاج إلى وقت .. وبيع اللاعبين جزء من نموذجنا

هاربورج، قال "النادي الذي نبنيه يحتاج لوقت، ليس مجرد التوقيع مع نجم كبير وإنفاق الكثير من المال، سنأخذ وقتا طويلا في إقامة بنية أساسية سليمة وأكاديمية، وتحديد اللاعبين (المطلوب ضمهم)، ولكن أحيانا سنضطر لبيع لاعبين".

وأضاف: "إذا قلت للجماهير في فريق أكثر شهرة إنك مضطر لبيع لاعب كبير لديك لضمان الاستدامة المالية، فإنها ستغضب، كنا واضحين منذ البداية، بأننا سنضطر لبيع البعض وهذا جزء من نموذجنا".

وتابع "تحديد لاعبين رائعين محليا أو عالميا لم تكتشفهم الفرق الأخرى أو لم يكن لديها الوقت لتطويرهم ثم نبيعهم، وهكذا نغطي التكاليف".

ولدى الخلود، الذي تأسس عام 1970 في الرس في منطقة القصيم، 9 نقاط بعد 8 مباريات ليحتل المركز الـ10 في دوري روشن السعودي.

ويطمح هاربورج أن يصبح الخلود مثل فرق منتصف الجدول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الأعوام المقبلة.

وقال "إذا وصفتنا بعد 5 سنوات بأننا برنتفورد أو برايتون السعودية، فهذا يعني أننا قمنا بعملنا كما يجب، القرار الأذكى هو أن نبقى فريقا في منتصف الجدول، لا نهبط، لكن لا ننفق أيضا بشكل مفرط في محاولة لمجاراة الأندية الكبرى والتي ستصبح في النهاية 8 أندية ضخمة".

وزاد "هذا يعني الاستمرار في ضم لاعبين أجانب مميزين من خلال اكتشاف المواهب وتطوير لاعبين سعوديين مميزين من خلال أكاديميتنا، وأعتقد أن الوصول للمستوى الذي نطمح له سيستغرق أعواما عدة".

رونالدو والمرحلة الحقيقية للخصخصة السعودية

منذ يناير 2023 تحول الدوري السعودي بعد انتقال الهداف كريستيانو رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، للنصر إلى بطولة جاذبة للنجوم والأسماء اللامعة في عالم التدريب بدعم من وزارة الرياضة وصندوق الاستثمار السعودي.

ولم يكن رونالدو المتوج الوحيد بالكرة الذهبية الذي انتقل إلى هناك، إذ تبعه كريم بنزيمة زميله السابق في ريال مدريد، إلى الاتحاد بعد أشهر من فوزه بجائزة الأفضل في العالم.

وينظر المستثمر الأمريكي (45 عاما) للكرة السعودية باعتبارها تعيش مرحلتها الثالثة والمتعلقة "بالخصخصة الحقيقية" بعد المرحلة الأولى التي بدأت بالتعاقد مع رونالدو ثم المرحلة الثانية التي تم خلالها جلب عدة لاعبين بارزين "مقابل مبالغ أكثر" من قيمتهم الحقيقية.

وقال "أعتقد أن أيام دفع السعودية لأرقام مبالغ فيها (أكثر من القيمة الحقيقية) للاعبين بدأت تقترب من نهايتها، الآن المرحلة الثالثة وهي الخصخصة الحقيقية".

وتابع "إقدام وزارة الرياضة على بيع أحد الأندية لصندوق الاستثمارات العامة ليس خصخصة حقيقية، بل هو خطوة انتقالية، وسيتم خصخصة تلك الأندية التابعة للصندوق على الأرجح قريبا أيضا".

وأضاف عن النادي الذي تغير شعاره منذ الاستحواذ عليه "نحن نمثل المرحلة الثالثة، ومهمتنا هي قيادة هذا الجيل الجديد من الأندية، والتمسك بمبدأ ألا ندفع مبالغ كبيرة، لكن لدينا بعض المزايا لنقدمها.

وزاد: "نحن ندفع (الرواتب) في الوقت المحدد وبكفاءة، ونتعامل مع لاعبينا كمحترفين مثل الأندية العالمية، ونعاملهم وفقا لأعلى معايير التميز التشغيلي ونبني أفضل المرافق وأفضل (نظم) التدريب والتغذية وعلوم الرياضة والدعم والتعافي والطب الرياضي".

نموذج أوكلاند أثليتكس في جلب المواهب الشابة

الخلود، ركز في تعاقداته على جلب المواهب الشابة، فضم المهاجم الأرجنتيني راميرو إنريكي من أورلاندو الأمريكي ولاعب الوسط الإنجليزي جون باكلي من بلاكبيرن، إضافة إلى الجناح السعودي الواعد عبد العزيز العليوة من النصر، سعيا لتطويرهم ثم بيعهم وإعادة استثمار الأموال.

وقال هاربورج: "لست هنا لأنافس على ضم اللاعبين الكبار، يجب أن أبحث، وهذا ينطبق على كل ناد لدي حصة فيه، عن لاعبين لم يتم اكتشافهم بعد من قبل الأندية الكبرى".

وأوضح "باكلي وإنريكي لم يجذبا الأندية السعودية قبل ثلاثة أشهر، لكن الآن ترغب أكبر الأندية في ضمهما لأنهما من أصحاب المواهب الكبيرة".

وتابع "نريد أن نشتهر بأن أي لاعب يخرج من منظومة الخلود، سواء من الأكاديمية أو من خلال الكشافين، يعني أنه يملك معيارا معينا من الكفاءة يرغب الجميع في التعاقد معه".

وأضاف "نرغب في أن نكون مثل مجموعة رد بول الرياضية في المنطقة، بمعنى أن كل لاعب يخرج من أكاديميتنا أو من عملية اكتشاف المواهب لدينا يكون بأعلى جودة ممكنة".

ويسعى هاربورج لتجربة نموذج أوكلاند أثليتكس، الذي اعتمد على طريقة إحصائية مبتكرة في التعاقد مع اللاعبين وحقق نجاحا في دوري البيسبول الأمريكي، وظهرت قصته في فيلم موني بول (كرة المال)، الذي أُنتج عام 2011.

مالك النادي يتنحى جانبا كي يعمل المحترفون

وقال: "البيانات تأتي أولا، معظم الأندية تستخدمها والكثير منها لديها نفس ما نملك، لكن الفرق هو أننا نثق بها ولا نسمح للبشر (فقط) باتخاذ القرارات، بالتأكيد نعمل وفقا للبيانات والإحصاءات لأننا نثق في أن البيانات ضرورية لاتخاذ قرارات تتعلق باللاعبين".

وأضاف "أنا مالك للنادي، لكنني أتنحى جانبا، لأترك المجال للمحترفين ليفعلوا ما يجيدونه، والنتيجة اتخاذ قرارات موضوعية".

وتعول إدارة الخلود على المدرب الإنجليزي ديس باكنجهام، الخبير في تطوير اللاعبين الواعدين بعدما عمل مع منتخبات الفئات السنية المختلفة في نيوزيلندا، والذي خاض تجارب مع ملبورن سيتي الأسترالي ومومباي سيتي الهندي.

وقال هاربورج: "أكثر ما أعجبنا هو تدريبه مومباي سيتي في السابق، هذا وضع مشابه لنا إلى حد ما، من حيث بعض الفوضى على صعيد البنية الأساسية وظروف الحياة اليومية".