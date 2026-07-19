حين تتجه الأنظار إلى نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا على ملعب ميتلايف، لن تكون مدينة نيويورك وحدها مسرح الحدث، كما قد يوحي الاسم المتداول للمنطقة المضيفة.

فالمباراة تقام فعلياً في مدينة إيست رذرفورد بولاية نيوجيرسي، على الضفة الأخرى من نهر هدسون، ضمن منطقة نيويورك–نيوجيرسي الحضرية التي اختارها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاستضافة المباراة الختامية.

ويعكس الاسم الرسمي للمنطقة المضيفة نطاقاً جغرافياً واقتصادياً أوسع من موقع الملعب، إذ يجمع بين الثقل العالمي لنيويورك والبنية التحتية الرياضية في نيوجيرسي.

وبذلك يصل أكبر حدث كروي في العالم إلى أكبر تجمع حضري في الولايات المتحدة، وإلى منطقة تعد من أبرز مراكز المال والإعلام والسياحة والنقل عالمياً.

أكبر تجمع حضري

يقطن منطقة نيويورك–نيوجيرسي الحضرية نحو 20 مليون نسمة، بحسب مكتب الإحصاء الأميركي.

وتعد المنطقة أحد أهم المراكز المالية والاقتصادية في العالم، إذ تحتضن وول ستريت ومقار شركات عالمية ومؤسسات إعلامية كبرى، فيما تمتلك نيوجيرسي بنية لوجستية وشبكة نقل متطورة تدعم النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وتستقبل نيويورك عشرات الملايين من الزوار سنوياً، مستفيدة من معالمها السياحية وشبكة الفنادق والمطاعم والمتاجر.

وبلغ عدد زوار المدينة نحو 65 مليون زائر في 2025، وفقاً لهيئة نيويورك للسياحة والمؤتمرات، ما يوفر قاعدة جاهزة لاستقبال جماهير كأس العالم وتحويل الحدث الرياضي إلى موسم اقتصادي يمتد أثره إلى قطاعات الضيافة والتجزئة والنقل.

بوابة عالمية كبرى

تعتمد المنطقة على شبكة نقل تعد من الأكبر في الولايات المتحدة، تقودها مطارات جون إف كينيدي ونيوآرك ليبرتي ولاغوارديا، التي استقبلت 145.9 مليون مسافر خلال 2024، بحسب هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي، ما يسهل وصول الجماهير ووسائل الإعلام والوفود المشاركة.

وتتوقع لجنة استضافة البطولة أن تستقبل منطقة نيويورك–نيوجيرسي أكثر من 1.2 مليون زائر خلال كأس العالم، مع أثر اقتصادي يقدر بنحو 3.3 مليار دولار، وفقاً للجنة استضافة نيويورك–نيوجيرسي، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق على الفنادق والمطاعم والتسوق ووسائل النقل والأنشطة الترفيهية.

ملعب النهائي الكبير

تقام المباراة النهائية على ملعب «ميتلايف» في إيست رذرفورد، الذي افتتح عام 2010 ويتسع لنحو 82.5 ألف متفرج، بحسب إدارة ملعب ميتلايف، ويعد المقر المشترك لفريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس المنافسين في دوري كرة القدم الأميركية.

وخلال البطولة، يعتمد «فيفا» اسم «استاد نيويورك–نيوجيرسي» بدلاً من الاسم التجاري للملعب، انسجاماً مع لوائحه التي تمنع استخدام أسماء الرعاة التجاريين غير المرتبطين بالبطولة، وهو نهج يطبقه الاتحاد الدولي في جميع مسابقاته الكبرى.

سجل حافل عالمي

يمتلك الملعب سجلاً حافلاً في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، إذ احتضن نهائي كأس العالم للأندية 2025، كما استضاف نهائي كوبا أميركا المئوية عام 2016 ومباراة «سوبر بول» عام 2014، قبل أن يستضيف نهائي كأس العالم 2026.

وخلال كأس العالم يستضيف الملعب ثماني مباريات، تبدأ بخمس مواجهات في دور المجموعات، ثم مباراتين في الأدوار الإقصائية، قبل إسدال الستار بالمباراة النهائية، وفقاً لجدول البطولة الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

إرث يتجاوز الرياضة

لا يمثل نهائي كأس العالم مجرد تتويج لبطل جديد، بل يشكل فرصة اقتصادية لمنطقة نيويورك–نيوجيرسي لتعزيز مكانتها العالمية. فبينما تتركز الأنظار على المستطيل الأخضر، تمتد المكاسب إلى قطاعات السياحة والضيافة والنقل والتجزئة، بما يعكس الدور المتنامي للبطولات الرياضية الكبرى كمحرك للاستثمار والنشاط الاقتصادي.

وبالنسبة للمنطقة المضيفة، فإن استضافة المباراة النهائية لا تقتصر على يوم التتويج، بل تمثل استثماراً في صورتها العالمية، وفرصة لترسيخ مكانتها كوجهة قادرة على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية والاقتصادية في العالم.