نهائي السوبر الإسباني ثالث أعلى حضور جماهيري في "الجوهرة"

سجل الحضور الجماهيري لنهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد أمس على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ثالث أعلى حضور جماهيري في تاريخ المنشأة الرياضية التي رأت النور في الأول من مايو 2014، حيث بلغ الحضور الجماهيري 60,326 مشجع.

وخطف برشلونة لقب السوبر الإسباني عقب فوزه على غريمه اللدود 3/2، حيث واصل برشلونة تفوقه على ريال مدريد للنهائي الثاني على التوالي في ذات البطولة، إذ كسبه في نهائي السوبر العام الماضي 5/2.

ولازالت مواجهة البرازيل والأرجنتين الودية ضمن بطولة "سوبر كلاسيكو والتي لعبت في الـ 16 من أكتوبر 2018، المباراة الأكثر حضورا جماهيريا في تاريخ الملعب، بلغ عدد الحضور الرسمي لها 62,315 متفرجاً.

كما سجلت المباراة الافتتاحية على أرض الملعب بين الأهلي والشباب في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2014 ثاني أكبر حضور وبلغ 62,241 مشجع.

وسجلت مباريات السوبر الإسباني الثلاثة حضور 166,118 متفرج، بواقع 50,141 متفرج لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو و 55,651 متفرج لمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد، و60,326 متفرج لمباراة برشلونة وريال مدريد.