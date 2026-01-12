الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 14 يناير 2026 | 25 رَجَب 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.06
(-0.49%) -0.04
مجموعة تداول السعودية القابضة148.7
(5.24%) 7.40
الشركة التعاونية للتأمين119.3
(4.28%) 4.90
شركة الخدمات التجارية العربية126
(5.26%) 6.30
شركة دراية المالية5.07
(-1.36%) -0.07
شركة اليمامة للحديد والصلب36.06
(-0.22%) -0.08
البنك العربي الوطني21.44
(1.08%) 0.23
شركة موبي الصناعية11
(-1.79%) -0.20
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة29.34
(-2.20%) -0.66
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.42
(-0.41%) -0.08
بنك البلاد24.95
(-0.52%) -0.13
شركة أملاك العالمية للتمويل11.25
(1.63%) 0.18
شركة المنجم للأغذية52.95
(0.86%) 0.45
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.25
(1.49%) 0.18
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55
(0.09%) 0.05
شركة سابك للمغذيات الزراعية113.9
(-0.70%) -0.80
شركة الحمادي القابضة27.48
(0.51%) 0.14
شركة الوطنية للتأمين13.25
(1.45%) 0.19
أرامكو السعودية24.92
(2.72%) 0.66
شركة الأميانت العربية السعودية16.44
(-0.42%) -0.07
البنك الأهلي السعودي42
(2.69%) 1.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات27.92
(-0.14%) -0.04
الرياضة

نهائي السوبر الإسباني ثالث أعلى حضور جماهيري في "الجوهرة"

إبراهيم بن محمد
إبراهيم بن محمد من الرياض
الاثنين 12 يناير 2026 14:34 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
نهائي السوبر الإسباني ثالث أعلى حضور جماهيري في "الجوهرة"Soccer Football - Spanish Super Cup - Final - FC Barcelona v Real Madrid - King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Saudi Arabia - January 12, 2026 FC Barcelona's Ronald Araujo lifts the trophy with teammates after winning the Spanish Super Cup final REUTERS/Stringer

سجل الحضور الجماهيري لنهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد أمس على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ثالث أعلى حضور جماهيري في تاريخ المنشأة الرياضية التي رأت النور في الأول من مايو 2014، حيث بلغ الحضور الجماهيري  60,326 مشجع.

وخطف برشلونة لقب السوبر الإسباني عقب فوزه على غريمه اللدود 3/2، حيث واصل برشلونة تفوقه على ريال مدريد للنهائي الثاني على التوالي في ذات البطولة، إذ كسبه في نهائي السوبر العام الماضي 5/2.

ولازالت مواجهة البرازيل والأرجنتين الودية ضمن بطولة "سوبر كلاسيكو والتي لعبت في الـ 16 من أكتوبر 2018، المباراة الأكثر حضورا جماهيريا في تاريخ الملعب، بلغ عدد الحضور الرسمي لها 62,315 متفرجاً.

كما سجلت المباراة الافتتاحية على أرض الملعب بين الأهلي والشباب في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2014 ثاني أكبر حضور وبلغ 62,241 مشجع.

وسجلت مباريات السوبر الإسباني الثلاثة حضور 166,118 متفرج، بواقع 50,141 متفرج لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو و 55,651 متفرج لمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد، و60,326 متفرج لمباراة برشلونة وريال مدريد.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية