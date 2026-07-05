يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ضغوطاً جماهيرية وإعلامية متزايدة لإيقاف الحكم الأوزبكي الدولي إيلغيز تانتاشيف، وفقاً لتقرير شبكة (BBC Sport) والصحافة البريطانية اليوم، وذلك على خلفية إدارته المثيرة للجدل لمباراة الدور ثمن النهائي في كأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز فرنسا على باراغواي بهدف نظيف.

واجتاحت موجة من الانتقادات الحادة منصات التواصل الاجتماعي والأوساط الرياضية، عقب فشل الحكم الأوزبكي الذي يحمل الشارة الدولية منذ 13 عاماً، في إشهار بطاقة صفراء واحدة طوال الـ 90 دقيقة في وجه لاعبي منتخب باراغواي، على الرغم من ارتكابهم 12 خطأً عنيفاً وتعمدهم استهداف النجم الفرنسي كيليان مبابي منذ الدقائق الأولى للقاء.

في المقابل، قام تانتاشيف بإنذار ثلاثة لاعبين من المنتخب الفرنسي، مما أثار اتهامات ضده بالفشل في حماية سلامة اللاعبين، وفقدان السيطرة على مجريات المباراة التي انتهت باشتباكات عانيفة بين الفريقين عقب صافرة النهاية.

وعبر شبكة "بي بي سي"، شنّ الحارس الدولي الإنجليزي السابق جو هارت هجوماً عنيفاً على سلوك لاعبي باراغواي، واصفاً إياهم بوصمة عار مطلقة، وخصّ هارت بالانتقاد المدافع غوستافو فيلازكيز الذي تعمد تخريب نقطة الجزاء بأقدامه لتعطيل كيليان مبابي قبل تنفيذ الركلة في الدقيقة 70، مؤكداً أن هذا السلوك مقزز وخارج عن إطار الروح الرياضية.

وأيّد النجم الألماني السابق توماس هيلتسبيرغر هذه الرؤية، مؤكداً أن خشونة باراغواي جعلتهم يفقدون احترام المتابعين للعبة.

كما رفض مدرب فرنسا الأسبق وأسطورة الديوك تييري هنري الانجرار للحديث عن تصرفات المنافس، معتبراً النتيجة "انتصاراً لكرة القدم".

وأشاد هنري بالثبات النفسي والصلابة الذهنية للاعبي فرنسا، ممتدحاً لقطة خروج مبابي ضاحكاً في وجه الاستفزازات بعد تسجيله هدف الفوز الوحيد من ركلة جزاء، ومؤكداً أن الفريق حافظ على توازنه في أجواء مونديالية معقدة للغاية ليضرب موعداً مرتقباً مع منتخب المغرب في الدور ربع النهائي.